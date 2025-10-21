¿Senador o vicepresidente en 2026? Absolución de Uribe abre nueva “encrucijada” en el Centro Democrático

Los coletazos por cuenta del fallo que en segunda instancia absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez, no son solo se sienten en los estrados; también sacuden la arena política. Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá declaró al exmandatario inocente, este martes se intensificaron las voces que le piden al mandamás del Centro Democrático no solo volver al Congreso, sino incluso ser fórmula vicepresidencial de cara a la contienda de 2026.
