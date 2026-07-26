Atacaron con explosivos a planta de Postobón en Popayán; investigan si fue el ELN

Hay zozobra en la comunidad de Popayán, luego de que se escucharan varias explosiones en la noche del sábado 25 de julio de 2026. Las detonaciones causaron daños en la infraestructura de la planta de la empresa de bebidas Postobón, ubicada en el norte de la capital del Cauca.
De inmediato, la comunidad hizo un llamado urgente a las autoridades locales para que atendieran la emergencia. En el lugar, al parecer, fueron encontrados panfletos y mensajes alusivos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado que tiene amplia presencia en la región.