Expresidente de Hocol denuncia amenazas de Andrés Idárraga y Ricardo Roa: “dijo que iba a irse con toda”

El caso que tiene en la mira al expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por un proceso relacionado con un presunto tráfico de influencias suma un nuevo capítulo. Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol y uno de los testigos de la Fiscalía en esta investigación, presentó una nueva denuncia en la que asegura haber sido víctima de amenazas.
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Según conoció la Unidad Investigativa de El Tiempo, Rojas señala en su denuncia al exsecretario de Transparencia de la Presidencia Andrés Idárraga y a Ricardo Roa como responsables de los hechos.
Uno de los episodios que relata Rojas está relacionado con un mensaje que recibió de Idárraga, quien lo habría citado a una reunión urgente con Roa.