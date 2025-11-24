“Encontré a la esposa de Petro de esa época con un arma dispuesta a matarlo”: Everth Bustamante sobre episodio con Petro en el 93; exesposa lo niega

Everth Bustamante, exsenador de la República, expuso en su libro un episodio de principios de los 90, cuando él estaba en la misma colectividad política que Gustavo Petro; un día que llegó a la casa de su copartidario, por advertencia de uno de sus escoltas, encontró al hoy Presidente “en una situación muy delicada”.
Según relata, Petro estaba en un estado muy complicado y cuando llegó encontró a su esposa de ese momento, Mary Luz Herrán, “con un arma dispuesta a matarlo porque había llegado en unas condiciones totalmente deplorables frente a sus hijos”.
Petro y Bustamante pertenecían a la Alianza Democrática M-19, partido creado de la desmovilización de la guerrilla con del M-19. El hoy mandatario era representante a la Cámara y Bustamante ocupaba una curul en el Senado de la República.
Fue entonces cuando ocurrió el suceso que le “marcó profundamente” su percepción. En entrevista con la revista Semana afirmó que “ese fue uno de los episodios que más me llevó a distanciarme de Petro”.