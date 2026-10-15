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Fiscalía cita por cuarta vez a Eva Ferrer para que declare sobre señalamientos contra Verónica Alcocer

La exconsejera presidencial deberá rendir declaración juramentada el próximo 21 de octubre. Su abogado aseguró que Estados Unidos pedirá copia del testimonio y de las evidencias que entregue.

  • La española Eva Ferrer (derecha) acusó a Verónica Alcocer, exprimera dama, de presuntamente transportar armas y drogas en un avión oficial durante el gobierno de Gustavo Petro. Fotos: Colprensa.
    La española Eva Ferrer (derecha) acusó a Verónica Alcocer, exprimera dama, de presuntamente transportar armas y drogas en un avión oficial durante el gobierno de Gustavo Petro. Fotos: Colprensa.
El Colombiano
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hace 59 minutos
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La Fiscalía citó por cuarta vez a Eva Ferrer para que rinda declaración juramentada el próximo 21 de octubre sobre los señalamientos que ha hecho contra Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro.

La diligencia se realizará de manera virtual, debido a que Eva Ferrer se encuentra en España, según informó su abogado defensor, Jhony Batalla Mena.

Lea también: Las condiciones de Eva Ferrer para declarar ante la Fiscalía tras recibir amenazas

La exconsejera presidencial no ha comparecido a las tres citaciones anteriores de la Fiscalía, programadas para el 27 de agosto, el 29 de septiembre y el 14 de octubre de 2026.

El jurista aseguró que Estados Unidos solicitará copia del testimonio y de las pruebas que entregue ante las autoridades colombianas.

No se pierda: Siguen denuncias contra Eva Ferrer por señalamientos a Gobierno Petro: exedecán de Verónica Alcocer lo hará por calumnia

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