“Los negros no nacemos escriturados a una ideología”: congresista Gutiérrez, viral por decir “yo soy más negro”

Estefanel Gutiérrez es representante a la Cámara por Cambio Radical. Dejó su curul en el Concejo de Barranquilla para lanzarse, apalancado por la casa Char, que gobierna la ciudad desde hace años.
Se hizo viral esta semana porque, tras ser elegido presidente de la Comisión Afro del Congreso, tuvo un intercambio con el representante por la curul afro, Óscar Benavides, en el que le dijo “yo soy más negro que tú”.
Al momento de compartir el video en el que dice esas palabras, Gutiérrez escribió que “se volvió costumbre el Pacto Histórico retirándose de los recintos y de los debates porque no soportan la crítica. Creen que es lo que ellos digan o nada”.
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En entrevista con EL COLOMBIANO, Gutiérrez explica por qué dijo esas palabras y habla de su recorrido por fuera del país, critica la política de “paz total” del gobierno Petro y se refiere a la relación de Cambio Radical con el Gobierno De la Espriella.