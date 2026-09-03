“Los negros no nacemos escriturados a una ideología”: congresista Gutiérrez, viral por decir “yo soy más negro”

Estefanel Gutiérrez es representante a la Cámara por Cambio Radical. Dejó su curul en el Concejo de Barranquilla para lanzarse, apalancado por la casa Char, que gobierna la ciudad desde hace años. Se hizo viral esta semana porque, tras ser elegido presidente de la Comisión Afro del Congreso, tuvo un intercambio con el representante por la curul afro, Óscar Benavides, en el que le dijo “yo soy más negro que tú”. Al momento de compartir el video en el que dice esas palabras, Gutiérrez escribió que “se volvió costumbre el Pacto Histórico retirándose de los recintos y de los debates porque no soportan la crítica. Creen que es lo que ellos digan o nada”. Le puede interesar: “Yo soy más negro”: la inaudita pelea entre dos congresistas por la presidencia de la Comisión Afro En entrevista con EL COLOMBIANO, Gutiérrez explica por qué dijo esas palabras y habla de su recorrido por fuera del país, critica la política de “paz total” del gobierno Petro y se refiere a la relación de Cambio Radical con el Gobierno De la Espriella.

¿Qué pasó en la pelea con el representante Benavides y qué quiso decir con “yo soy más negro que usted”?

“No hubo pelea. Son gajes del oficio en el ejercicio democrático. Además, en la democracia se gana con votos y yo fui elegido por 29 de 49 votos en la Comisión Afro, que busca defender los derechos de las comunidades negras. Como pasa en muchos espacios cuando hay derrotas políticas, ellos empezaron a gritar ‘yo soy negro, represento a las comunidades negras’ y conmigo hubo una cantidad considerable de negros. Entonces todos nos preguntamos: ¿y acaso nosotros no somos negros? De Buenaventura, Tumaco, Chocó, Nariño. Cuando yo le digo: ‘yo soy más negro que tú’ es una forma de decirle que todos los que estamos en esta comisión somos negros. Y hay un mensaje claro: los negros no nacemos escriturados a una ideología política. Somos libres. La libertad entró por San Basilio de Palenque y nos la entregó Dios”.

¿Cuáles son sus raíces y su historia de vida?

“Nací en Barranquilla, de ascendencia palenquera por parte de papá y de mamá de María la Baja, Bolívar. Nací en un palenque urbano (La Manga). Barranquilla tiene alrededor de 200.000 personas negras. Somos un asentamiento afro de muchos barrios populares. Decidí desde muy pequeño dedicar mi vida a trabajar con la comunidad negra a través de una organización de procesos organizativos afros y comunitarios. Por eso estudié Derecho. Me convertí en presidente de la junta de acción comunal de mi barrio, en donde logramos hacer un trabajo significativo para nuestra comunidad y mejorar la infraestructura. Fui becado por Estados Unidos con la beca Martin Luther King, estudié dos maestrías, en la American University y en la Universidad de los Andes. Trabajé con el Banco Interamericano de Desarrollo y la ONU y regresé a Colombia en 2016 a acompañar a esta última en el Pacífico”.

Cuéntenos de la iniciativa que creó para los jóvenes en Barranquilla...

“Mi historia no hubiera sido posible si no hubiera nacido en Barranquilla. Estudié en un colegio público en el suroccidente, que es uno de los mejores colegios a nivel nacional. Uno de esos colegios con política pública de bilingüismo y doble titulación. Allí nace un movimiento que lidero con otros pelados que se llaman ‘Los Pelados del Barrio’, que busca conectar a los jóvenes con oportunidades reales en acceso a la educación superior, empleo y emprendimiento. Ese movimiento acompañó al alcalde Álex Char para que regresara en este tercer periodo, porque él un ejemplo para nosotros por su liderazgo y capacidad de transformar las cosas. Queremos que lo que está pasando en Barranquilla pase en toda Colombia. Yo llegué el 20 de julio y fui el primer congresista que radicó tres proyectos de ley”.

Aunque son sus padrinos políticos, ¿hay algo que no le guste de los Char?

“Soy un admirador del modelo de liderazgo de Barranquilla. Por supuesto, hay muchos retos para la ciudad que hoy faltan por cumplir. Por ejemplo, conectar a más pelados con más oportunidades, sacarlos de las trampas de la pobreza”.

¿Cómo recibió Cambio Radical su proyecto de paz barrial, dado que se ha adherido a las posturas del Presidente de ponerle fin a los acuerdos de paz?

“El partido no se ha declarado de Gobierno, pero está la intención porque votamos por el doctor Abelardo de la Espriella. Y creo que la paz es un derecho fundamental. De lo que está en contra del Gobierno, que es muy oportuno, es que se quieran robar una bandera. La paz no le pertenece a ninguna ideología. Estoy de acuerdo con que, si los grupos armados no han demostrado una voluntad de materializar la paz, no vamos a ser permisivos con las bandas criminales que hoy están acabando con el futuro del país y de los jóvenes. La ‘paz total’ se tradujo en más violaciones de derechos humanos, más asesinatos de líderes sociales, las cifras históricas de homicidios, extorsiones, confinamientos, desplazamientos. Ahora bien, mi proyecto no va encaminado a esa estructura del conflicto, es más preventivo”.

¿Qué piensa de las negociaciones entre ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’ en Barranquilla?

“La situación de Barranquilla y de todas las ciudades capitales obedeció al fracaso de la ‘paz total’, se desmontó por completo la autoridad del Estado. Y la seguridad es una política de Estado. No depende de los alcaldes ni de los gobernadores, es una decisión nacional. Así como exigía al gobierno nacional pasado, voy a exigirle a este porque la gente necesita, quiere y merece vivir en paz”.

¿Hay alguna historia de su palenque que no quisiera repetir?

“Hay muchas historias de políticos y líderes que han tenido la oportunidad de estar en muchos espacios y no han podido consolidar obras importantes, visibles. Eso es lo que quiere la gente, porque se cansó de las promesas. Quiere ver un hospital, acueductos, vías, parques”.

¿Con qué ideología política se identifica?

“Soy un hombre negro que, más allá de ideologías y partidos políticos, creo en resultados. Pongo el ejemplo del alcalde de Barranquilla Álex Char. No hay un alcalde más progresista en transformación social que él. Nunca ha tenido que salir a decir que es de izquierda, derecha o centro. Es de resultados. Un día me preguntaron si yo votaría un proyecto de un colega del Pacto Histórico y dije ‘por supuesto’, si transforma la vida de los colombianos, lo voy a acompañar”. Le puede interesar: Cambio Radical también será partido de gobierno en el Congreso: ¿tiene mayorías?

“Hablamos de un etnocidio estadístico. Somos casi diez millones y en el último censo dice que somos un poco más de 4,5 millones. Pero lo más importante para mí es la inversión en infraestructura, es el punto de partida de todo. Barranquilla primero resolvió lo fundamental: acceso a agua, educación de calidad, salud de calidad, parques, recreación. Y hay que llevar inversión extranjera a los territorios, pero sin seguridad no hay inversión. Me da tristeza ese histórico contraste entre riqueza natural, cultural y pobreza. Además, desde esta Comisión seremos un espacio para hacer control político, es nuestro trabajo”.

Defendió el viaje del ministro de Vivienda tras la crisis del terremoto, ¿cómo explica eso en términos de control político?

“Más allá de defender al ministro (Jaime A. Beltrán), lo cité y dije ‘él tiene que venir a dar explicaciones’. Sí rechazo que, en pocos días de gobierno, han presentado una cantidad de mociones de censura, mientras se callaron cuatro años con ministros que se robaron el agua, que ‘jugaron a los congelados’. Es más, cuando citaban a los ministros votaban negativas las mociones de censura. No comparto que el ministro se vaya a descansar en medio de una tragedia. Pero hay que ser muy caradura para venir a citar a un ministro en 7 días tras callar en 4 años”. Bloque de preguntas frecuentes