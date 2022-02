“Sería mejor tener el debate con hechos científicos”: Estados Unidos sobre glifosato

Si bien Washington dejó en claro que la decisión es soberana y no se refirió de forma directa al pronunciamiento del alto tribunal, sí dejó en claro que para la Casa Blanca este herbicida no es cancerígeno y que su uso está autorizado sobre cultivos legales.

Y, evitando referirse a la decisión de la Corte o a alguien en particular, el Embajador afirmó que “sería mejor tener el debate con hechos científicos y no con argumentos que no tienen fundamento o que son un poco mal entendidos o que son algo que cambian el argumento real”

Además, durante su intervención en el tercer Congreso Internacional Antidrogas –que se realiza en Cartagena con 320 invitados de 45 países–, Goldberg precisó “la administración de protección de medio ambiente en Estados Unidos ha dicho que es un herbicida seguro. Además, la Unión Europea ha dicho que no es cancerígeno”.

Este pronunciamiento se da luego de que la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional le ordenara a la Anla realizar consultas previas con comunidades afectadas por la aspersión aérea, motivo por el que tumbó el plan ambiental que presentó. Si bien se aclaró que la audiencia virtual es válida, dijo –refiriéndose a una que se hizo en Caquetá– que no se tuvo en cuenta que en esa región no todos tienen internet.