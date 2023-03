¿Por qué a Estados Unidos le preocupa la política antidrogas del Gobierno Petro?

Nichols concluyó diciendo que “ es muy difícil tener éxito si no hay presión frente a los cultivos, especialmente antes de que un programa de erradicación voluntaria esté funcionado”, de ahí que desde Estados Unidos se desconfíe de la estrategia que implementará Colombia, de donde proviene la gran mayoría de la cocaína que se consume en ese país.

La afirmación coincide con lo que ha expuesto el gobierno Petro de enfocar su lucha contra la cadena productiva y los narcotraficantes y no en atacar a los pequeños cultivadores de hoja de coca del país, mientras Estados Unidos, que es partidario de usar todos los recursos para combatir los cultivos de uso ilícito.

El Departamento de Estado, en su reporte anual sobre lucha contra las drogas a nivel mundial, ya había expresado su desconfianza frente a la postura de Colombia sobre el tema.

En ese reporte, Estados Unidos le recomendó a Colombia mantener los programas de erradicación forzosa y expandir la erradicación voluntaria de cultivos de coca.

“Reducir la producción de cocaína y desmantelar los grupos delictivos organizados es fundamental para lograr paz duradera en Colombia. (...) Para evitar más cultivos de coca, Colombia necesitará mantener una erradicación forzosa robusta, expandir la erradicación voluntaria y aumentar los operativos de interdicción contra la cocaína y precursores”, decía el documento.

Mientras tanto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que el número de hectáreas erradicadas de cultivos de coca no debería ser el principal indicador de éxito de la lucha contra el narcotráfico. “Si se comprendiera plenamente esa política del Gobierno nacional creo que el tema de la erradicación de cultivos no se debería tener, y no se tendría como el indicador principal en la lucha exitosa contra el narcotráfico”, explicó.