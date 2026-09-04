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Su esposo la protegió durante 30 minutos bajo los escombros de Cali y luego murió

María Camila Ospina y John Edwar quedaron atrapados tras el colapso de un edificio en el barrio Alameda, en Cali. Ella sobrevivió y atribuye su salvación a su esposo, quien murió en la tragedia.

  • María Camila Ospina y John Edwar compartieron más de 11 años de vida y tuvieron dos hijos. Foto: captura de video Noticias Caracol
    María Camila Ospina y John Edwar compartieron más de 11 años de vida y tuvieron dos hijos. Foto: captura de video Noticias Caracol
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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El terremoto que golpeó Colombia el pasado 10 de agosto, cambió por completo la vida de María Camila Ospina. La mujer residente de Cali logró ser rescatada después de permanecer más de 30 minutos bajo los escombros un edificio en el barrio Alameda, lugar en el que vivía, pero su esposo, John Edwar, no sobrevivió al colapso.

Durante el tiempo que permanecieron atrapados, ambos quedaron tendidos boca abajo. Según María Camila, su esposo se mantuvo pendiente de ella hasta el momento del rescate: “Él quedó al lado mío, caímos bocabajo y las palabras de él eran: ‘Amor, ¿estás bien?’. En todo el momento era: ‘Camila, ¿estás bien?, ¿estás bien?’”, dijo en entrevista con Noticias Caracol.

María Camila sufrió múltiples fracturas como consecuencia del colapso. John Edwar, con quien llevaba más de 11 años de relación y tenía dos hijos, murió bajo la estructura del edificio. La pareja se conocía desde el colegio. Días antes de la tragedia, John Edwar había cumplido 29 años.

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A 24 días del terremoto, María Camila continúa su recuperación mientras enfrenta la pérdida de su esposo. Ella y sus dos hijos fueron recibidos por sus suegros, donde permanecen actualmente.

La mujer contó que uno de los proyectos que tenía con John Edwar era conseguir una vivienda propia para la familia. Ambos hablaban de ahorrar y organizarse para comprar una casa o un apartamento.

“Él me decía: ‘amor, tenemos que trabajar en esto, tenemos que ahorrar en esto. Tenemos que organizarnos en esto para la casita, para el apartamento’. Él siempre me decía lo mismo y ese era el sueño de nosotros, tener la casita”, recordó.

Ese objetivo permanece ahora entre los planes de María Camila, quien busca salir adelante junto a sus hijos: “La verdad, lo único que tengo en este momento de motivación son mis niños, porque sin él me siento vacía”, expresó entre lágrimas.

Como María Camila Ospina, miles de personas quedaron con sus vidas marcadas por el terremoto. El balance de la UNGRD señala que 466.606 personas resultaron afectadas, 331 perdieron la vida, 4.519 resultaron heridas y 122 permanecen desaparecidas. La emergencia también dejó 36.336 viviendas destruidas, muchas de ellas el hogar que sus habitantes habían construido durante años.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién era John Edwar, el esposo de María Camila Ospina?
John Edwar era el esposo de María Camila, con quien llevaba más de 11 años de relación y tenía dos hijos. Ambos se conocían desde el colegio y él tenía 29 años cuando ocurrió la tragedia.
¿Cuánto tiempo permaneció María Camila Ospina atrapada bajo los escombros?
María Camila permaneció más de 30 minutos atrapada bajo los escombros del edificio donde vivía en el barrio Alameda, en Cali.
¿Dónde viven ahora María Camila Ospina y sus hijos?
Después de la tragedia, María Camila y sus dos hijos fueron acogidos por sus suegros, donde permanecen mientras ella continúa su recuperación.

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