Apareció el esmeraldero que habría sido el verdadero objetivo en crimen del empresario Gustavo Aponte

Desde este doble homicidio han surgido una serie de hipótesis contempladas por la Fiscalía sobre una posible confusión de identidad por parte de los sicarios, quienes habrían buscado a otro hombre con características similares al triatleta y que era un reconocido comerciante de esmeraldas que frecuentaba el mismo gimnasio.

Van encajando las fichas sobre el asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte y de su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, ocurrido en febrero a las afueras de un gimnasio en la exclusiva zona de La Cabrera, en Bogotá .

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El esmeraldero, cuyo nombre se mantiene en reserva por su protección, sí contaba con un esquema de seguridad amplio y permanente, a diferencia de Gustavo Aponte, de 48 años.

Sin embargo, la teoría de la confusión habría sido descartada este 18 de marzo por el ente investigador, luego de que se descubriera que el hombre al que realmente pretendían quitarle la vida no frecuentaba ese gimnasio desde hacía 10 años, pues se había cambiado de sede.

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El también empresario, de 46 años, aseguró a El Tiempo que se enteró de la hipótesis de la Fiscalía, pero que hasta el momento no lo han llamado para declarar o colaborar con la investigación.

Explicó, además, que se requiere la huella dactilar para ingresar al gimnasio donde estaba Aponte al momento del asesinato. “Cuando frecuentaba el gimnasio, prefería ir a otra sede”, dijo al medio citado el esmeraldero, quien figura en los registros de sociedad junto con los asesinados Jesús Hernando Sánchez y Juan Sebastián Aguilar, ‘Pedro Pechuga’.

Y es que el hombre que realmente sería el objetivo mide 1,80 m y tiene abundante cabello, mientras que Aponte medía 1,70 m y tenía calvicie frontal. Las autoridades ya tienen identificado al sicario en el doble homicidio, quien había estado en una barbería y allí se habría puesto el traje formal con el que esperó al empresario y a su escolta para asesinarlos, tal como revelaron las cámaras de seguridad.

Ahora, se conoció que una de las personas que intervino en el crimen también la mataron dos días después y sería el conductor de un carro negro que llevó al sicario hasta la calle 85 con carrera séptima, a dos cuadras del gimnasio donde estaba Aponte.

La Fiscalía continúa con la investigación para esclarecer lo ocurrido y lograr la captura de los responsables de este doble crimen, que ha conmocionado en gran medida al país.

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