Centro Democrático denuncia que Paloma Valencia no puede hacer campaña en zonas rurales del Valle

A menos de un mes de las elecciones presidenciales en Colombia, el Centro Democrático encendió las alarmas en el Valle del Cauca por presuntas restricciones para hacer campaña en varias zonas rurales del departamento.
Según dirigentes de esa colectividad, la candidata presidencial Paloma Valencia no ha podido ingresar a algunos municipios debido a presiones y amenazas de grupos armados ilegales.
El diputado del Valle, Rafael Rodríguez, aseguró que las situaciones más delicadas se estarían presentando en municipios como Dagua y Jamundí, donde, según denunció, existirían casos de constreñimiento electoral que estarían afectando el desarrollo normal de las actividades políticas de cara a los comicios del próximo 31 de mayo.