Escudo de las Américas incluye al Clan del Golfo, ELN y disidencias de las Farc en listado de organizaciones narcoterroristas

Los gobiernos de 15 países del Hemisferio Occidental suscribieron el 22 de septiembre una declaración conjunta para desarrollar la iniciativa “Escudo de las Américas”, con la que buscan coordinar acciones frente al crimen transnacional y fortalecer la cooperación económica y de seguridad. En el listado inicial aparecen 24 organizaciones identificadas en el documento como grupos narcoterroristas, entre ellas el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos disidentes de las Farc.

El pronunciamiento fue firmado por los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. La declaración plantea tres áreas de trabajo: cooperación económica, seguridad y coordinación multilateral. Los países señalaron que la cooperación también busca reducir vulnerabilidades institucionales y financieras. En ese sentido, el documento establece: “Reconocemos que la seguridad duradera requiere desarrollo económico, empleos estables y oportunidades tangibles para los personas, y que la soberanía económica se defiende con éxito cuando el capital que ingresa a nuestras naciones es transparente y verificable”. Sobre el crimen organizado transnacional, los gobiernos participantes añadieron: “Reconocemos que una amenaza inmediata y universalmente compartida en nuestro hemisferio es la que representan las organizaciones narcoterroristas transnacionales, las cuales ponen en peligro la paz y la seguridad de nuestro hemisferio junto con la salvaguarda, la seguridad y la prosperidad de nuestros ciudadanos”.

¿Qué medidas contempla el Escudo de las Américas?

Como primera acción conjunta, los países declararon su intención de aplicar, de acuerdo con sus respectivas legislaciones y obligaciones internacionales, diferentes medidas contra las organizaciones incluidas en el listado. Entre ellas están: -Congelamiento de activos vinculados con las organizaciones señaladas. -Restricciones migratorias y de visado para miembros, asociados y simpatizantes. -Responsabilidad penal para quienes proporcionen de manera consciente apoyo material o logístico. -Mayor intercambio de inteligencia entre los países participantes. -Capacitación y desarrollo profesional del personal encargado de seguridad. -Coordinación de posiciones en organismos regionales e internacionales. Además, los gobiernos anunciaron que tienen previsto solicitar ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) una reunión de consulta para evaluar la creación de un órgano de consulta en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), conocido también como Tratado de Río. La declaración contempla que los países que participan en el Escudo de las Américas, pero que no son actualmente miembros del Tratado de Río, apoyen la iniciativa y contribuyan dentro de los límites establecidos por sus obligaciones jurídicas nacionales e internacionales.

Estas son las 24 organizaciones incluidas en el listado

La primera acción conjunta del mecanismo se concentra en 24 organizaciones criminales y narcoterroristas. El documento precisa que serán consideradas independientemente del nombre que reciban en cada país. La lista es la siguiente: 1. Mara Salvatrucha (MS-13). 2. Tren de Aragua. 3. Carteles Unidos. 4. Cartel del Golfo (Gulf Cartel). 5. La Nueva Familia Michoacana. 6. Cartel del Noreste. 7. Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). 8. Cartel de Sinaloa. 9. Gran Grif. 10. Viv Ansanm. 11. Los Lobos. 12. Los Choneros. 13. Barrio 18. 14. Cartel de Los Soles. 15. Clan del Golfo. 16. Primeiro Comando da Capital. 17. Comando Vermelho. 18. Chone Killers. 19. Los Viagras. 20. Cártel de Juárez (La Línea). 21. Grupos disidentes de las FARC, incluidos FARC-Estado Mayor Central, FARC-Segunda Marquetalia, sus alias, afiliados y grupos sucesores. 22. ELN (Ejército de Liberación Nacional). 23. Sendero Luminoso (Shining Path). 24. Los Tiguerones. De esta manera, el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc aparecen en el mismo listado de 24 organizaciones sobre las que los gobiernos participantes anunciaron que buscarán aplicar medidas y acciones coordinadas. La declaración también plantea continuar con el intercambio de información, el fortalecimiento de las capacidades de seguridad y la coordinación entre los países en escenarios multilaterales. La aplicación concreta de las medidas dependerá de las obligaciones legales de cada Estado participante. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas: