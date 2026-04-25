Escándalo en Haití: Restaurante le reclama a Gobierno Petro por millonaria cuenta sin pagar luego de su visita

El gobierno de Gustavo Petro no habría dejado una buena imagen luego de su visita realizada a Haití hace aproximadamente un año, pues allí habría dejado pendiente una millonaria factura en un restaurante de Puerto Príncipe.

Así lo denunció la dueña de Aioli Restaurant, Viviane Vital- Herne a la revista Semana, quien afirmó que luego de la misión diplomática que encabezó el mandatario colombiano el 18 de julio de 2025, el jefe de Estado y su comitiva degustaron de sus productos y nueve meses después no quieren, supuestamente, reconocerle la factura.

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Según la denuncia de la empresaria, lo consumido en ese lugar, que está ubicado en un exclusivo sector de Puerto Príncipe, fue de 6.095 dólares; sin embargo, la deuda se bajó a 5.691 dólares debido a que Viviane optó por llevarse unas botellas de champaña que habrían quedado tras el evento.

Esta deuda, que en pesos colombianos estaría en algo más de 20 millones, no ha sido reconocida ni por la Embajada de Colombia en Haití ni por la Cancillería, pese a que la dueña del lugar ha pasado diferentes cartas a las entidades colombianas, pero ninguna ha tenido ningún eco.

Viviane le contó al medio mencionado que durante la visita del presidente colombiano, el restaurante fue contratado para la atención de invitados, decoración y alimentación en un evento en la sede de la Embajada de Colombia. Su contacto inicial fue Érika Valencia Rentería, quien desde febrero de 2025 fue designada como cónsul de Colombia en Puerto Príncipe, Haití.

La empresaria entregó antes de la visita de Gustavo Petro al país caribeño varias cotizaciones, estando atenta a los requerimientos que hacían desde el gabinete colombiano. “Estuve allí ese 18 de julio desde las 8:00 de la mañana y salí de la embajada a las 10:00 de la noche, cuando todo terminó”, comentó.