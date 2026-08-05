“No nos dejamos impresionar por modas como la de la nueva derecha”: Paloma Valencia

Paloma Valencia llevaba varias semanas en silencio. Desde el pasado 31 de mayo, cuando quedó por fuera de la carrera presidencial en primera vuelta, se apartó del ruido político y descansó. Pero cuando volvió a aparecer esta semana lo hizo, como dicen, con todas las de la ley. Bastó una frase para levantar un verdadero polvorero dentro del Centro Democrático al asegurar que el partido no es de derecha.
En diálogo con EL COLOMBIANO, la excandidata presidencial y excongresista dice que no se arrepiente de haber hecho esa afirmación. También habla de su relación con María Fernanda Cabal, de lo que piensa del nuevo gobierno y de cuál será su próxima aspiración política.