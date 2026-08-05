“No nos dejamos impresionar por modas como la de la nueva derecha”: Paloma Valencia

Paloma Valencia llevaba varias semanas en silencio. Desde el pasado 31 de mayo, cuando quedó por fuera de la carrera presidencial en primera vuelta, se apartó del ruido político y descansó. Pero cuando volvió a aparecer esta semana lo hizo, como dicen, con todas las de la ley. Bastó una frase para levantar un verdadero polvorero dentro del Centro Democrático al asegurar que el partido no es de derecha. En diálogo con EL COLOMBIANO, la excandidata presidencial y excongresista dice que no se arrepiente de haber hecho esa afirmación. También habla de su relación con María Fernanda Cabal, de lo que piensa del nuevo gobierno y de cuál será su próxima aspiración política.

¿Qué está pasando? ¿Cree que algo se salió de control en el Centro Democrático?

“No, todo lo contrario. Creo que el partido está reafirmando lo que es. Lo que vemos es que hay modas que vienen de otros países, que llegan y se van. Pero este partido lleva más de 20 años consolidando una visión de Colombia, una manera de hacer las cosas, de hacer política y una visión muy clara de qué es lo que necesita Colombia. Seguridad basada en la autoridad, desarrollo económico como único mecanismo para solucionar las necesidades sociales de este país. Una política social de fondo que no deja de lado a los colombianos más pobres. Eso es lo que nosotros representamos. Pero ahora quieren ponerle etiquetas porque están de moda. Yo no he cambiado nunca por las modas. Yo soy uribista y sigo siendo uribista, y nos hemos llamado uribistas y nos vamos a seguir llamando uribistas”.

Cuando habla de modas, ¿se refiere al movimiento alrededor de Abelardo de la Espriella?

“Yo creo que estamos ante un nuevo gobierno al que todos le estamos apostando para que le vaya bien. Todos estamos convencidos de que fue una ganancia que no ganara Petro a través de Iván Cepeda. Pero que eso haga que el Centro Democrático tenga que entrar en una reflexión en torno a sus ideas, pues no me parece. Nosotros somos uribistas y hemos representado seguridad, confianza inversionista, cohesión social y diálogo. Eso es lo que representamos y no tenemos que cambiarnos el nombre porque ahora haya una gente en redes que habla de la derecha y de la nueva derecha, y entonces eso tenga que ponernos a nosotros en una reflexión en torno a qué somos. Yo invito al partido a entender el gran legado que tenemos en nuestras manos. Es que nosotros no tenemos que copiar a nadie más, sino a un gran líder que hoy está vivo y que hace parte de este partido. Yo reivindico ese legado del presidente Uribe ayer, hoy y mañana”.

¿Es decir que los que se han salido del partido lo hacen por una tendencia más que por convicción ideológica?

“Sí, yo creo que eso son modas. Imagínese que nosotros hubiéramos estado pendientes de la moda durante los acuerdos de La Habana, cuando lo de moda era decir que uno estaba con la paz y que todos los medios de comunicación y los opinadores políticos nos llamaban enemigos, enemigos de la paz. Imagínese eso: nosotros saliendo a correr a cambiar de postura porque no estuviera de moda. Nosotros defendimos las cosas en las que creíamos y eso fue lo que, al final, los colombianos premiaron votando en contra de los acuerdos de La Habana. Uno no se tiene que dejar impresionar porque la opinión pública hoy esté hablando de la nueva derecha y que eso signifique una amenaza para el Centro Democrático. Hemos pasado modas donde no estamos de moda y volvemos a ponernos de moda a punta de trabajo, de convicciones y de manera de hacer las cosas”.

¿Cree que ese momento político está tumbando máscaras y dejando al descubierto a políticos sin convicciones firmes?

“Claro, así es. Hace días, en la intervención que di, dije exactamente lo que yo te estoy diciendo. Este no es un partido que se subsuma en la etiqueta de derecha. Este es un partido uribista que sigue defendiendo el legado del presidente Uribe y todo lo que se ha construido en la existencia de este partido. Es una doctrina política de fondo, no una etiqueta a veinte mil pies de altura que dice derecha. ¿Qué es derecha? La derecha es una etiqueta vacía. Ahí no hay nada. Lo que representa el uribismo es un contenido concreto sobre salud, educación, seguridad, la JEP, los acuerdos de La Habana, sobre cada tema”.

¿No se arrepiente entonces de decir que no son de derecha, pese a toda la polémica que hay?

“Nosotros somos Centro Democrático y aquí han estado personas más de izquierda, más de centro, más de derecha y otros que, como yo, nunca hemos utilizado las etiquetas de izquierda y derecha porque son etiquetas vacías que llevan a equívocos, que no representan nada. Yo creo en la seguridad, el desarrollo económico y la política social. Póngale el nombre que quiera. Yo le he puesto siempre el nombre de uribismo”.

¿Ya habló con el expresidente Uribe sobre toda la polémica que se armó?

“Él no está molesto porque él jamás se ha clasificado como una persona de derecha. Nunca. Lo que pasa es que los términos se ponen de moda y entonces la gente entiende derecha como lo contrario a la izquierda. Y si usted lo quiere ver como un concepto relacional, pues nosotros claramente no somos un partido de izquierda. Hemos sido los mayores opositores al gobierno Petro. Tampoco somos un partido de centro. Nosotros somos de posiciones duras y firmes sobre todos los temas”.

Pero entonces ahí es cuando entra Salvación Nacional, porque también dicen ser de posiciones duras...

“A ellos les toca mostrar resultados, porque la política no es de etiquetas, la política no es de discurso, es de resolver los problemas de los colombianos. Este partido tiene un cuerpo doctrinario sobre cada problema de Colombia, con una solución planteada, elaborada, pensada para responder a las necesidades de los colombianos”.

¿Cree que el nuevo gobierno está preparado para enfrentar las crisis que deja Gustavo Petro, teniendo en cuenta que Abelardo de la Espriella llega a la Presidencia sin experiencia política?

“Colombia está hoy con cinco crisis estructurales muy difíciles, empezando por la de la salud, energética, finanzas públicas y la corrupción, además de una pérdida de la seguridad de los colombianos que genera una enorme preocupación. Nosotros entregamos al gobierno de De la Espriella todas nuestras propuestas de solución para los colombianos, en un ejercicio de más de 250 personas que trabajaron en nuestros equipos programáticos. Pero estamos listos, el día que quieran, para ayudar a explicar y contribuir en la discusión de las fórmulas para resolver los grandes problemas, que no se solucionan con discursos ni con videos, sino con decisiones, con un plan de acción y con un enorme conocimiento y estudio de muchos años de estar en el ejercicio político”.

¿Usted estaría dispuesta a ser parte de ese gobierno?

“A mí no me han ofrecido ni estoy buscando puesto. Yo estoy muy contenta en la postura en la que estoy, pero nosotros, como partido, tenemos toda la disposición de aportar en todo lo que necesiten para que las cosas salgan bien, pero también toda la independencia para poder criticar todo aquello que no vaya bien”.

¿Cree que hay gente que quiera migrar al partido de Abelardo por moda?

“No, todo lo contrario. Está llegando un montón de gente a nuestro partido. Han crecido las afiliaciones en estos días, las llamadas para decir: ‘Aquí somos el Centro Democrático, estamos con Paloma, estamos contigo y estamos con el presidente Uribe’. Todo este movimiento, me parece a mí, le ha servido al partido para que la gente recuerde quién es”.

¿Qué piensa de María Fernanda Cabal, sus críticas y el distanciamiento?

“Yo sigo teniendo un enorme sentimiento por ella. A mí me dolió mucho que no estuviera conmigo, pero los líderes no están para pedir que la gente cumpla la palabra. En los líderes está honrar la palabra. Y frente a sus comentarios de que yo estoy confundida ideológicamente, yo simplemente le diría: ‘No. Yo fui uribista, sigo siendo uribista y me voy a morir uribista’. Que ella se pregunte si es su caso”.

¿Cree que ella nunca fue uribista?

“Que eso se lo responda ella. Aunque es una mujer muy valiosa, creo que tiene que hacer una reflexión, una introspección”.

¿Han podido conversar?

“No, yo no he conversado con ella desde hace mucho rato”.

¿Y quisiera buscarla?

“Si ella se quiere tomar un café conmigo aquí, yo siempre tengo las puertas abiertas para conversar con todo el mundo”.

¿Qué dice de su también amiga Paola Holguín, que ahora tiene puesto en el gobierno de Abelardo?

“Yo creo que ella tendrá sus razones. Yo vuelvo y repito: los líderes no estamos para pedirle a la gente coherencia, ni lealtad a los principios, ni que cumplan la palabra”.

¿Es cierto que no la invitaron a la posesión de Abelardo?

“A mí no me invitaron. Entiendo que somos muchos a los que no invitaron. Yo estoy en esa lista”.

¿Por qué cree que no la invitaron?

“La verdad, no sé. Lo que sí sé es que mi deber es servirle a este país y ahí estaremos siempre disponibles para trabajar por Colombia”.

Usted ya no es senadora ni candidata. ¿Qué se va a poner a hacer ahora?

“Ando terminando de recibir a la gente porque no paro de recibir llamadas de personas que se quieren reunir conmigo, que quieren invitarme a seguir en la vida política, conversar sobre el futuro del país, preparar proyectos de ley y, por supuesto, buscar vinculaciones con el sector privado para conocer también un poco mejor el otro lado del ejercicio y poder servirles mejor a los colombianos, que es nuestro propósito”.

¿Piensa volver a aspirar a algún cargo de elección popular?

“Claro que sí. Yo sigo soñando con ser la primera mujer presidente de Colombia”.

¿Antes de eso no va a buscar una gobernación u otro cargo?

“Todavía no tengo pensado nada, porque imagínese, acabamos de perder, apenas estamos en este ejercicio de sacar adelante el partido y de organizar una buena agenda legislativa”.

¿Siguió conversando con Juan Daniel Oviedo o fue cuestión de campaña?