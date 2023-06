“Nos enteramos la semana pasada que el secretario estaba inhabilitado”: directora de la ARN

El señor Juan Carlos Ortega, lo dice el fallo la Procuraduría y tenemos el documento, aparece inhabilitado para ejercer el cargo el cargo de Secretario General. ¿Usted sabía que él estaba inhabilitado? “No señor, cuándo el señor Secretario general se posesiona el 1 de febrero, desde el 31 de enero hizo allegar todos los documentos en términos de antecedente judiciales, procesos procuradurías, fiscales y disciplinarios como consta en Talento Humano de la ARN donde no aparecía ningún tipo de inhabilidad disciplinaria ni fiscal ni de política. Se posesiona el 1 de febrero y no había ningún tipo de inhabilidad. Posteriormente nosotros nos enteramos la semana pasada, realmente el sábado, que existía esa inhabilidad que sale publicada apenas hace semana y media. Acepté de inmediato la renuncia del Secretario, él renuncia el domingo 28, se acepta la renuncia el día hábil siguiente, que es el lunes 29, acepto de inmediato la renuncia frente a esa publicación de la inhabilidad. Para ese momento ni yo ni la institución estábamos enterados de que existía ese proceso; por esa misma razón, el mismo lunes solicité de inmediato a la Procuraduría General de la Nación que hiciera una investigación de carácter disciplinario frente a Juan Carlos Ortega por no haber informado que existía esa circunstancia de esa inhabilidad, que le repito, no estaba en el momento en que él se posesiona el 1 de febrero, y de la cual como institución no nos enteramos porque usted entenderá que obviamente no es responsabilidad de la institución estar haciendo seguimiento de todos sus empleados en términos de solicitar, permanentemente, situaciones disciplinarias o fiscales. Es responsabilidad del funcionario que debió informar y no informó esa es la realidad.

¿Usted dice que fue publicado el 30 de mayo? “Yo no dije el 30 de mayo, no di fecha, yo dije fue publicado hasta donde entiendo, hasta hace dos semanas, el boletín fiscal que después deriva la publicación que hace la Procuraduría, antes no conocíamos esa información y yo tampoco por supuesto. Me entero cuando el funcionario presenta su carta de renuncia, el 28. Yo no he mencionado fecha de 30 de mayo ni ninguna de esas fechas”. El tema de la Procuraduría con la inhabilidad de Ortega empezó el 8 de febrero de 2023... “Sí señor, pero no está publicado desde esa fecha y como le digo, yo no tenía cómo saber porque la entidad no tiene la obligación de estar verificando la situación disciplinaria y fiscal de sus funcionarios, es responsabilidad del funcionario de informar a la entidad si se entera o si es notificado de ese tipo de sanciones. No es responsabilidad de la entidad de estar haciendo ese seguimiento. En el momento en que él se posiciona el primero de febrero, no existía como reposa de los documentos que están en Talento Humano y que se publicaron en el Dapre no aparecían ningún tipo de inhabilidad ni fiscal ni disciplinaria ni policial, y por eso el Secretario general toma posesión del cargo y no tiene ningún impedimento en ejercerlo. La entidad no se entera y yo particularmente no me entero hasta el 28 de mayo, y la argumentación que hace el funcionario, es que, por ser una sanción de tipo fiscal, tenía tres meses después de que fue notificado para resolver el pago de esa sanción de tipo fiscal, no lo resolvió y le sale entonces la notificación ya definitiva de esa inhabilidad. Por eso nosotros tampoco nos enteramos y esa es la argumentación que da el funcionario para no haber informado a la entidad, sin embargo, y por esa misma razón es que el mismo lunes solicito a la Procuraduría que se abra una investigación de carácter disciplinario frente al funcionario, es a la Procuraduría a quien le corresponde hacer ese tipo de investigación por la calidad de alto funcionario de Juan Carlos Ortega, que haga una investigación por qué el funcionario omitió esa información o entregar la información en el momento en que se enteró de esa inhabilidad”.

Se puede hacer precisión frente a lo que usted dice, que, desde la ARN, y según sus palabras, ¿no hacen un seguimiento a las personas que llegan a trabajar allí? “No, no es lo que dije y no fueron mis palabras y repito lo que he dicho. La entidad no tiene la obligación de estar verificando permanentemente la situación disciplinaria y fiscal de sus funcionarios. Tiene la obligación de hacerlo a la hora de que toman posesión de la contratación, para eso se solicitan todos los papeles respectivos y ahí la entidad tiene la obligación de hacer esa verificación. Una vez los funcionarios están posicionados, están trabajando, es responsabilidad de los funcionarios informar si hay alguna circunstancia en donde se les haya notificado de alguna inhabilidad o investigación, etcétera. La ARN no hace sistemáticamente ningún seguimiento sistemático permanente, digo yo, de solicitud de la situación disciplinaria fiscal de sus funcionarios, solo en el momento por supuesto, en que van a ser contratados, en que van a tomar posesión del cargo o algunas veces en el momento en que por temas de contratos convenios etcétera, así se solicite; Pero no lo hace la ARN, no lo hace ninguna institución porque es responsabilidad del funcionario informar, posterior, si pasa un hecho posterior a la institución si se les notifica que hay algunas circunstancia frente a la Procuraduría o los entes de control”. ¿Esto nos llevaría, por ejemplo, a que puedan presentarse “colados” en puestos tan importantes como el del Secretario? Es decir, que ustedes, como usted menciona, ¿no están obligación de hacerlo de verificar esa información, podría pasar en que precisamente pasen casos similares que estén dentro de la ARN que tenga algún proceso y que no hayan verificado? “Yo no me lo estoy inventando yo, es así. Nosotros pedimos la información que se requiere para que precisamente cuando se posesione las personas que se posesionen tengan todas las condiciones que se requieren para tomar los cargos, y eso fue lo que sucedió el 1 de febrero que el Secretario tomó posesión del cargo no existía ningún tipo de inhabilidad; si aparece un tipo de inhabilidad, las personas deben notificarlo a la institución y en este caso el Secretario no lo hizo y por eso he solicitado a la Procuraduría que se haga una investigación disciplinaria de esa circunstancia”. ¿Podría pasar entonces que él conociera que tenía esa inhabilidad después de que se posesionó y que no lo haya informado o que ustedes lo desconocieran? “Es lo que estamos solicitándole a la Procuraduría que investigue. Quiero hacer una precisión en el texto que ustedes publican dan una información que como te decía no es que sea imprecisa, es que no es verdad. Ustedes dicen que el lunes vinieron de la Presidencia dos funcionarios a notificarle al Secretario que debía renunciar, el Secretario desde el domingo me había solicitado su renuncia que fue aceptada el día hábil posterior que fue el lunes 29. Con estos funcionarios de Presidencia teníamos una reunión, yo no, por supuesto era jurídica, con estos funcionarios de la Presidencia que estaba definida previamente, y lo pueden consultar si quieren con los funcionarios, porque había estado sucediendo un tema precisamente de una estafa a terceros en donde no tiene nada que ver la ARN, pero habían falsificado unas firmas de personas de la ARN para cometer esa estafa. Aquí ya se había hecho todo el procedimiento de denuncia y habíamos solicitado a la Presidencia que tuviéramos una reunión para saber cómo proceder en mi caso, así que esa reunión estaba programada desde mucho antes, y no tiene absolutamente nada que ver con la circunstancia de la renuncia del Secretario general. Entonces, dicen ustedes en el en el texto publicado que tuvieron que venir de Presidencia a notificarle al Secretario que renunciara, cosa que es absolutamente falsa por lo que he informado”.

¿Por qué medio el señor Ortega Bermúdez le notifica a usted la renuncia? “Personalmente me lo notifica el domingo. Él me llama el sábado, yo estoy por fuera de la ciudad, estoy en un evento en el Caribe, él me llama el sábado, me dice que necesita hablar conmigo urgentemente, yo le digo que hablamos el domingo que yo ya esté de regreso en Bogotá, nos reunimos y ahí es donde él me informa de la renuncia yo le digo por supuesto, tiene que renunciar, está aceptada la renuncia, como usted entenderá es un domingo por lo tanto solo se puede aceptar el día hábil siguiente”. ¿Y al lunes él cómo le presentó a usted la renuncia? “Envió carta de renuncia que es aceptada”.

En el tema de la reunión con funcionarios de la Presidencia, ¿fue con funcionarios de que despacho? “Funcionarios de Presidencia de la República, de Transparencia de Presidencia de la República”. De esa reunión, no sé si sea de carácter pública o privada, ¿podríamos acceder al menos, a un registro donde se muestre quienes estuvieron y por qué? “Te estoy diciendo quienes estuvieron, funcionarios de Transparencia de la Presidencia la subdirectora administrativa en ese momento y el jurídico para abordar precisamente este tema que estoy respondiendo. NO sé si exista un acta de la reunión, y si es un acta, pues será pública. (Frente a esta reunión de funcionarios de la Presidencia con la ARN solicité si había un acta para verificar el tema del objeto de la reunión, y la respuesta de la directora fue, cuatro horas después de la entrevista: “Sobre el acta de la reunión realizada con los dos funcionarios de Presidencia, no existe acta debido a que fue una reunión de trámite y le solicito se atenga a la buena fe de lo que le he expresado”). Dentro de la conversación que tuvimos con la con las fuentes dentro del ARN ellos hablaron de un tema de contratación, sí y señalan específicamente un tema que tiene que ver con una empresa que se llama Aldesarrollo. En los documentos que tenemos es un contrato por más de 2.500 millones de pesos en el que hay un contrato por prestación de servicios con un operador logístico. ¿Usted conocía de la existencia de este contrato? “No conocía, pero le cuento de qué se trata de una vez. Primero ustedes hacen una afirmación que es bastante grave y es que dicen que en la agencia se hacen contratos a dedo y eso no es verdad, eso es gravísimo y eso muestra un manto de corrupción que no es cierto. Yo he sido decana de la Universidad de Cauca, secretaria de Gobierno y no he tenido jamás una investigación disciplinaria y mucho menos de corrupción; aquí el énfasis ha sido precisamente una tarea anticorrupción y por eso me parece tan grave el manto de duda que ustedes dejan en la publicación, y voy a explicar de qué se trata ese contrato. Cuando llegamos aquí se hacían contratos de operadores como hacen todas con las entidades. Llevaban años sin hacer ningún tipo de estudio de mercado que es obligatorio para cualquier licitación, no existieran estudios de mercado. Lo que hizo la Subdirección financiera fue abordar un estudio de mercado donde participaron más de 60 empresas que mostraron precios, propuestas, etcétera, un estudio de mercado como el que se realizan, 60 empresas. Sobre esa base se actualizaron los predios en ese estudio mercado, que es público, también se lo puede mandar, yo le mando el link para que ustedes puedan acceder a eso que se realizó. ¿Qué fue lo que se encontró en ese estudio de mercado? Que las empresas, y había dos, que tenía los precios más favorables eran empresas de carácter público, no empresas de carácter privado.

Esas dos empresas de carácter público, de las dos empresas de carácter público que presentaron el estudio que hicieron parte de ese estudio de mercado, esta empresa Aldesarrollo fue la que presentaba los precios más favorables en términos de calidad y ahorro para la institución. Dado que es una empresa de carácter público, no era necesario trabajar una licitación, sino que se pudo hacer un contrato inter administrativo con esta empresa de carácter público, repito que es el Aldesarrollo, que es una empresa que tiene capital del Ministerio de Educación. Entonces, no es ningún a dedo, y estamos hablando aquí de entidades de carácter público con las cuales una entidad de carácter público como la ARN puede hacer convenio, yo puedo hacer convenios y contratos interinstitucionales con la Universidad Nacional, con cualquier otro ministerio o cualquier otra entidad pública. Esta es una empresa que ha contratado con el Centro Nacional de Memoria Histórica, con la Contraloría, con la Esap, con el Sena, y por supuesto con la ARN en donde también de paso, quiero dejar claro, que por supuesto tenemos una apuesta por el fortalecimiento de lo público, por supuesto que también es una apuesta de la agencia y creo que del Gobierno Nacional; así que la ley faculta las entidades a hacer contratos de manera directa cuando se encuentren en el sector público y tenga los mayores beneficios demostrando, por supuesto, idoneidad y experiencia como lo demuestra esta empresa Aldesarrollo, que aquí lo he mencionado solamente algunas de las instituciones con las cuales ha contratado, pero tiene una trayectoria y una experiencia larguísima. Entonces, mencionar esto que te estoy diciendo después de un estudio de mercado de más de 60 empresas que hicieron parte ese estudio de mercado, contratar con una empresa de carácter público que tenía los precios más favorables y que además tiene idoneidad, trayectoria y experiencia, no es contratar a dedo, perdón, no es contratar a dedo. Ahí sí hay mucha falta de precisión. No se requiere una licitación, sino un contrato Inter administrativo. Es cierto que cuándo hay contratación directa no es necesario que haya una convocatoria pública... “No es contratación directa, porque esta no es una empresa privada a la cual a dedo dijimos es esta, es un contrato interadministrativo porque es una empresa pública y no una empresa privada con la que estamos contratando a dedo, es un contrato interadministrativo y yo quiero que eso lo aclares”. Directora, pero en el documento de la contratación dice claramente que es modalidad de contratación directa, y usted me dice que no es una contratación directa... “Estoy diciendo que es una contratación interadministrativa que no pasa por licitación porque no tenía por qué pasar por licitación dado el carácter público. Si es una empresa privada obligatoriamente tendría que haber pasado por un proceso de licitación o una contratación a dedo como ustedes llaman. La diferencia es que es una empresa de carácter público, y por eso no requiere licitación”. ¿Pero le insisto en esta pregunta: ¿cómo fue la modalidad del contrato con esta empresa? “Un contrato Inter administrativo y me gustaría que lo pusieras así un contrato Inter administrativo dado el carácter público de la empresa contratada”. Entonces, ¿por qué en el documento dice contratación directa? ¿Por qué? “Porque claro, es una modalidad, pero es un contrato interadministrativo, no entiendo a dónde quieres llevar...”. Quiero hacer claridad. Entonces sí hubo contratación directa... “No pasa por licitación porque es una empresa de carácter público con los mejores precios y no necesitaba una licitación”. Es decir, ¿una contratación directa? “Sí, no pasa por licitación, no tiene porqué, porque es una empresa de carácter público con capital mixto. Y cuál es la condición para que se pueda hacer eso: idoneidad y experiencia y usted van a ver en el link que les voy a mandar que tiene toda la idoneidad y experiencia de haber contratado con el Estado en la Contraloría, la Esap, el Sena, anteriormente la ARN, no era la primera vez que se contrata con ellos, entonces quiero que hagas esa claridad porque cuando dicen contrato a dedo, de manera directa es como si hubiera un interés, yo no conozco esa empresa, no la conocía antes, pero se toma la decisión sobre una base de estudio serio al cual ustedes pueden tener acceso donde están más de 70 empresas poniendo los mejores preciso y haciendo parte de ese estudio del mercado y se toma la mejor decisión sobre la sobre especies ofertados, el carácter público y por supuesto la idoneidad y la experiencia por eso no se da solicitación porque no se necesitaba porque es una empresa de carácter público”. Directora, entonces sí hubo contratación directa, es mi pregunta... “Sí, de carácter interadministrativo por ser una empresa de carácter público, es completo el tema; el problema es que no podemos poner parcialidades en la información. Si vas a decir que es una contratación directa, que es el interés que tienes de decirlo así...”. No directora, yo no tengo ningún interés en así decirlo, yo me estoy ciñendo a lo que dice el documento de contratación y por eso le pregunto... “Yo te pido que lo pongas completo, es una contratación, si lo quieres decir, contratación directa, una contratación de carácter interadministrativo por ser una empresa de carácter público. Por favor, ponlo completo de tal manera que no quede la sensación de que aquí estamos haciendo una cosa a dedo que es lo que queda con la publicación de ayer (jueves), que hay un interés de contratar a dedo sin licitación”.

Para hacer claridad, directora, lo que dice el artículo del contrato a dedo no lo dice EL COLOMBIANO ni lo estoy diciendo yo, lo dice la fuente de la ARN... “Sí, sí, EL COLOMBIANO cita la fuente”. Directora, ¿usted sabía que el señor Juan Carlos Ortega firmó ese contrato? “Sí claro. El poder del Secretario general no es como afirman en el artículo, sino que está en sus funciones la administración del presupuesto de la ARN. Yo vengo de la Comisión de la Verdad. Sí estoy enterada”. Pero es tener mucho poder, directora, ¿o no? “No es un tema de que el Secretario tenga mucho poder. La secretaría general en todas las entidades, los secretarios son los que administran el presupuesto en las entidades públicas, y en esta administración el presupuesto la hace quien, el secretario general que está amparado en esa que es su función, es un tema de funciones”. Directora, yo le pregunto: ¿Usted cree que manejar 255.000 millones de pesos en un presupuesto no es tener mucho poder, independiente de que sea Juan Carlos Ortega u otra persona que llegue a la Secretaría general? “Primero él no lo maneja solo, él no se manda solo, y no lo define solo. Aquí hay una planeación estratégica, aquí hay unos criterios, aquí hay una directora, entonces no es que Juan Carlos Ortega manda sobre el presupuesto, Juan Carlos Ortega administra lo que debe hacerse con base en un proceso de planeación estratégica, de construcción de presupuesto con indicadores, aquí tenemos un área de planeación que tiene que enviar además a Planeación Nacional, al DNP al principio de cada año a un plan de compras que se hace institucionalmente. Esto no es aquí el potrero que administra Juan Carlos Ortega con su gran poder, no. Aquí hay institucionalidad, aquí hay pesos, contrapesos; aquí los funcionarios tienen que ceñirse, claro, Ortega o cualquiera que llegue allí es el ordenador del gasto como tiene que existir en cualquier entidad, pero no quiere decir que el ordenador del gasto se mande solo, obedece a unos lineamientos, a una planeación, a una a unos contrapesos, por supuesto a toda la tarea que el Comité Ejecutivo de la entidad define. Nosotros nos reunimos semanalmente en junta directiva, en Comité Directivo, perdón, a analizar cómo va la institución, cómo se está ejecutando el recurso, cómo van los procesos de contratación, cómo van los temas misionales; es decir, no es que tenga mucho poder porque es el ordenador del gasto. Así no funciona en las instituciones, las instituciones tienen una estructura, y los funcionarios tenemos que ceñirnos a esa estructura, ni lo puede hacer el Secretario general ni lo puedo hacer yo como directora, no funciona de esa manera. Hay unas regulaciones, hay unas normativas que tiene que ser cumplidas por la persona que esté ahí. Entonces quiero decir que no es un tema de poder, es un tema de capacidades”. Volviendo al tema del contrato, directora, ¿Juan Carlos Ortega cuándo firma el contrato con Aldesarrollo? “Sí claro, él firma el contrato ya estando posesionado. Él firma el contrato creo que es en abril”. ¿Ese contrato tiene validez sabiendo que él firmo cuando ya estaba inhabilitado por la Procuraduría? “Sí señor, hay presunción de legalidad en todos los actos administrativos del Secretario general hasta el último día de su renuncia”. Pero en este momento que ya se conoce que él tenía una inhabilidad, ¿ese contrato es legal? “Sí, es legal, ese y todos los actos administrativos realizados por Juan Carlos Ortega tiene presunción de legalidad”. En el tema de ese contrato con Aldesarrollo, por un valor de 2.500 millones de pesos, y como lo dice su empresa en su portal web, su razón es “apoyar en el desarrollo de carreras en investigación gestionar el acceso a recursos de financiación y iniciativas en el mercado de negocio de la ciencia, entre otras. En la página en ningún momento habla de logística, pero en el contrato, en las funciones dice que las funciones sería transporte de pasajeros área, por carretera, servicio de personal temporal, intérprete de idiomas. Comparando lo que dice su página web con el documento del contrato, ¿Ellos si prestan ese servicio? “En la Cámara de Comercio y en los documentos que ellos anexaron y en la experiencia e idoneidad pudieron demostrarlo. En la trayectoria y en los documentos de Cámara de Comercio y demás sí está autenticada sus funciones para realizar acciones de operador logístico como ya te dije que han prestado en otras entidades. No hay ningún tipo de irregularidad, está documentado y previamente sustentado. No estamos contratando una empresa fantasma que está hecha para unas cosas y que no pueda hacer otras”.

En otro de los puntos del artículo, se habla de mal ambiente de trabajo, por malos tratos, o como lo definen los afectados por indiferencia y hasta distanciamiento de los colaboradores y mencionan a la directora de comunicaciones, Rosa Juliana Herrera Pinto. Dicen las fuentes que Herrera ha tenido malos tratos y que se han acercado a usted y no han recibido la atención pertinente. ¿Qué puede responder a esto? “Frente a esto hago dos aclaraciones. Efectivamente hace un par de meses, tal vez, nos enteramos de algunas dificultades en términos de relacionamientos en la oficina de comunicaciones. Eso es verdad que se presentaron dificultades en ese grupo de trabajo. Lo que no es verdad, es que no se le puso la atención suficiente o pertinente como dice el informe o las fuentes. Inmediatamente, esta dirección realizó muchas acciones. Primera, trabajamos en este momento con Talento Humano y con el Comité de Convivencia que hizo por lo menos tres reuniones con los implicados para lograr acuerdos para mejorar el ambiente y el trabajo. Ahí hay una parte institucional. Personalmente convoqué a sendas reuniones a la directora para indagar lo que trataba y a las otras personas para indagar sobre las quejas, y concluimos con ambas partes hacer un acuerdo de trabaja, de convivencia, hay unos pactos que están no solo escrito sino también abordados por el Comité de Convivencia, que están en el informe que me presentó a mí el comité de convivencia que se empezaron a trabajar hace aproximadamente un mes. Adicionalmente a eso la asesora de despacho, la señora Yolvi Padilla, experta en el tema de manejo de conflictos, ha venido acompañando a la Oficina de Comunicaciones adicional a lo que está haciendo Talento Humano y al Comité de Convivencia y adicionalmente a lo que yo dije le solicité particularmente que acompañara este proceso, para garantizar que los acuerdos a los que ya se habían llegado con algunos, y yo porque eso es importante, no es generalizado no en toda la Oficina de Comunicaciones, yo tengo versiones de una parte que hablan de dificultades frente a Rosa Juliana y tengo versiones de otra parte del equipo que me dice todo lo contrario, los maltratadores son los otros.

Pero, aun así, generamos unos acuerdos que están en las actas del Comité de Convivencia, que están en las conversaciones privadas que tuve yo con cada una de estas personas de ese equipo, con la misma directora y llegamos a unos acuerdos que se están trabajando hace más o menos hace un mes. Desde que nos enteramos de esa circunstancia venimos haciendo seguimiento a los compromisos de parte de Rosa Juliana y de los que pusieron la queja y no se ha reportado ningún incidente adicional. Lo que no es preciso es que no se haya atendido la situación porque bueno, eso sí no es preciso, no solo no es preciso, es falso. Hemos hecho todos los esfuerzos personales porque yo hablo por cada uno de ellos, en el Comité de Convivencia con los acuerdos con los que te definieron entre las partes y que desde hace un mes venimos haciendo seguimiento más la participación en el acompañamiento de Yolvi Padilla al equipo y a los grupos para ir avanzando los temas de manejo de conflictos laborales.

También hay una denuncia sobre instauran una denuncia en la Procuraduría por posible comisión de faltas por la señora Rosa Juliana en el que señalan que Rosa Juliana permitió la entrada sin permiso de la señora Yanina del Pilar Arévalo para que obtuviera información de las contrataciones de la ARN sin que estuviera vinculada. ¿Qué sabía al respecto? “Sí, yo desconocía porque yo entré el 18 de enero y no tenía información de eso solamente a partir de lo que ustedes publican, con esas especificidades. Conocía del conflicto laboral con la contratista Pilar, lo conocí y de hecho la contratista ya no labora con la ARN, más alrededor del tema del ambiente laboral, de las dificultades del relacionamiento, de la manera como se abordaban los temas y sobre esa base es que se hace todo este procedimiento del Comité de Convivencia y también de que la contratista no continuara”.

¿Fue decisión de la Yanina del Pilar renunciar o no hubo renovación del contrato? “No hubo renovación del contrato”. ¿Qué función cumplía Yanina del Pilar Arévalo en la ARN? “Ella trabajaba, ella se contrata por solicitud de la Jefa de Prensa alrededor de un tema de apoyo a la planeación estratégica de la Oficina de Comunicaciones y otras acciones particulares asociadas más de asistencia de áreas puntuales a la Oficina o la jefa de directamente de comunicaciones”. ¿Ella era una persona idónea para ese cargo? “Yo no la conocí mucho, yo no tengo la capacidad de tener el relacionamiento directo para saber cómo trabajan las 1.600 personas que laboran en la agencia. Yo supe de Pilar básicamente prácticamente por las circunstancias asociadas a lo que te decía hace un rato y el relacionamiento y las dificultades de relacionamiento a mi despacho. Yo presumo, por supuesto que, si pasó los filtros de contratación en términos de la experiencia, del perfil, y de la idoneidad, presumo, por supuesto, que tendrían las condiciones. Las dificultades que entiendo se derivaron con esta contratista están asociados a este tema del clima laboral y de relacionamiento y esa es parte de las razones por las que a la contratista no se le renueva el contrato.

En algunos documentos que tenemos de la señora Yanina del Pilar, vemos que su educación está más enfocada en temas de Biología, en planeación ambiental y manejo de recursos. ¿Con este tipo de formación y este perfil podría estar en la oficina de comunicaciones como asesora? “Como yo te digo yo llegué el 28 de enero y presumo que ese proceso de contratación cumplió con los requerimientos definidos en el área de contratación y los perfiles requeridos para ello. Es probable que en su experiencia haya tenido digamos esos requerimientos, esos requisitos alrededor del tema de la planeación que es un poco la tarea que entiendo ya estaba desarrollando en el área de comunicaciones. Entonces yo presumo que claro en contratación hicieron la debida tarea de revisar los requisitos, los perfiles y la experiencia con el perfil que se estaba solicitando y probablemente por eso entonces fue contratada”. En el artículo se menciona, por información que salió desde la ARN, es que se estaban cambiando los parámetros para que otras personas que tiene carreras en el área de sociales puedan desarrollar tareas en las coordinaciones territoriales. ¿Es cierto? “Eso es absolutamente falso, zootecnistas, agrónomos, ingenieros, ya existía en el Manual de Funciones, que entre otras cosas yo estoy de acuerdo, porque creo que aquí, para que haya una combinación territorial, que son personas que deben conocer de los temas de desarrollo rural fundamentalmente por el estilo de procedimientos que nosotros adelantamos en términos de la reincorporación económica, la reincorporación social, pues no podemos vetar a ninguna carrera en las coordinaciones regionales, pero por ejemplo no hay una sola zootecnista o veterinaria en las coordinaciones regionales, pero si lo hubiera, no tengo porque vetar alguna persona que tuviera esa carrera porque necesitamos. El 90% de los proyectos agropecuarios de las personas en proceso de reincorporación son en proyectos agropecuarios. Buena parte de la crisis que tenemos hoy un día con los proyectos productivos.

