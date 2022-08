El recién nombrado ministro de Justicia, Néstor Osuna, lleva menos de una semana en el cargo y ya tiene definida una hoja de ruta para aplicar durante su gestión, la cual pasa por no construir más cárceles, buscar alternativas para el consumo responsable de drogas, ratificar que no se hará uso del glifosato para atacar cultivos de uso ilícito y, ante todo, lograr un mejor acceso a la justicia.

“Que unos castigos que siendo castigos tienen la finalidad de reparar a las víctimas y restablecer la armonía social y la convivencia. Eso no quiere decir que se vaya a abandonar la pena de cárcel, sino que es pensar que para algunas conductas se puede implementar una reparación del daño causado. Hay que pensar en una reflexión abierta y democrática sobre las formas en las que sobre todo las víctimas de delitos podrían ver resarcir realmente el agravio que sufrieron, cosa que no ocurre en la actualidad”.

“Lograr un cambio cultural, más que cambios institucionales y legislativos, para que la sociedad colombiana se vaya acostumbrando a que la justicia sea también una herramienta de paz y eso incluye reconciliación y justicia restaurativa. La estrategia punitiva, castigadora, con la que hemos enfrentado algunos fenómenos en la actualidad no nos ha dado buenos resultados; entonces, otras formas de justicia complementaria podrían servirles mucho más a las víctimas que han sufrido delitos o daños, la sociedad y a las mismas personas que han cometido esos delitos o daños”.

“El presidente Gustavo Petro está pensando en una persona que tenga experiencia en criminología y comprometida con el respeto y la promoción de los derechos humanos. Yo aún no sé el nombre de quién ocupará el cargo, eso es competencia del presidente”.

“Nuestra política es de humanización y dignificación de la vida en las cárceles, y en ese sentido la experiencia ha demostrado que construir más cárceles no resuelve los problemas de criminalidad y tampoco los de hacinamiento. Una persona privada de libertad le cuesta al Estado colombiano 2.500.000 pesos al mes, dinero con el que se podría hacer algo mucho mejor que tenerlos ahí. Las cárceles que están en construcción y remodelando se terminarán”.

Este Gobierno dijo que no construirá más cárceles, ¿cuál es la razón?

“Sí. Primero que todo se respetará la independencia y autonomía del poder judicial, atacar sus fallos sin cuestionarlos cuando no sean favorables y respetar a las personas que ejercen esa función judicial. Segundo, aumentar en la medida de lo posible el presupuesto para que haya más jueces en el país y así una mayor oferta de justicia, un asunto que estamos bastante rezagados. El Gobierno no está pensando en una reforma constitucional a la forma como se integran las altas cortes o el Consejo Superior de la Judicatura, lo prioritario es acerca la justicia a los ciudadanos, se hará todo lo posible para que haya más juzgados y una respuesta más pronta”.

“Colombia cumple y seguirá cumpliendo con sus compromisos internacionales. La extradición es una herramienta eficaz de colaboración judicial, pero hay un asunto en el que podríamos pensar y es que las personas que deban ofrecer verdad, justicia y reparación por graves violaciones de derechos humanos en Colombia, ahí tenemos que buscar unos mecanismos para que esos derechos no se vean nublados por la figura de la extradición”.

“Ese es un asunto en el que la opinión personal no es relevante, pero digamos que el Gobierno Nacional sí está pensando en que el cannabis debe tener una regulación como está ocurriendo en el resto del mundo”.

“El glifosato no se va a utilizar para fumigar cultivos, hay una orden muy clara de la Corte Constitucional que este Gobierno la acata, además hay suficientes argumentos ambientales, sanitarios y económicos para evitar la utilización de ese producto”.

“Se comenzará a diseñar una estrategia para que Colombia pueda por fin disminuir los grupos armados organizados. Entonces, tenemos que ser suficientemente inteligentes y precavidos para que no nos ocurra lo que ha ocurrido en otras ocasiones y es que se pactan unas condiciones de entrega con unos actores, pero inmediatamente son reemplazados por otros. Así el asunto no se resuelve. Necesitamos desmantelamiento de las organizaciones, verdad plena y reparación, dentro de ellos algunas políticas de sometimiento a la justicia que incluya las condiciones de entrega y acceso a algún beneficio”.

¿Cómo fue la historia del mensaje que publicó su esposo en Twitter durante la posesión del presidente Gustavo Petro el 7 de agosto?

“Leí el trino de Mauricio exactamente cuando se suspendió por unos minutos el acto para traer la espada de Bolívar, saqué el celular y miré el mensaje. Como la posesión estaba siendo tan simbólica y emocionante, lo respondí muy tranquilo sin saber que tendría algún efecto”.

¿Y qué pasó después?

“Por la noche me enteré que había tenido ese efecto. Al otro día mi hermana me dijo que mi nombramiento valía tres pesos, que lo importante había sido el trino de Mauricio”.

Es uno de los pocos ministros de Colombia que es abiertamente gay, ¿qué piensa de marcar este precedente en temas de inclusión?

“Fue algo que no he buscado, pero si está teniendo ese efecto me alegro de que lo tenga, que le sirva a la sociedad para reflexionar sobre la inclusión, la homofobia, la pluralidad, y el respeto”.