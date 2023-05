Ante la crisis, Petro hoy vuelve al balcón en búsqueda de apoyos

Sin embargo, hoy el mandatario no solo enfrenta sus más altos niveles de desaprobación en menos de un año de gobiern o –lo respalda el 35 % de la gente, según Invamer–, sino que sus mayorías en el Congreso hacen agua, su coalición se rompió (hoy hace frente a un bloque parlamentario de liberales, conservadores y la U) y su gabinete sufrió un nuevo remezón que implicó descabezar a voces tan respetadas como las del exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, o Cecilia López (Agricultura).

Mensajes de ese calado, que bien podría ser el abrebocas de lo que será el discurso del mandatario desde el balcón, llevaron a figuras como el fiscal General, Francisco Barbosa, a prender las alertas y vaticinar, por ejemplo, el “embeleco” que implicaría llevar al país a una constituyente en caso de que las cosas no le resulten a Petro por la vía legislativa.

En esa misma tribuna, pidió que se instalara lo que denominó como un gobierno de emergencia “dado que el Congreso no fue capaz de aprobar unos artículos muy pacíficos”.

No menos polémico fue lo que dijo Petro el pasado martes desde Zarzal (Valle del Cauca), donde reclamó que la clase política “está burlando las decisiones de las urnas”, por lo que instó al movimiento campesino “a que se levante en la dignidad de sus necesidades”.

“El 1 de mayo históricamente se han dado movilizaciones sociales y él está tratando de pegarse. Una movilización grande no la veo por ningún lado. Puede llegar a ser muy contraproducente la movilización del Presidente porque, por un lado, puede ser tomado por el Congreso como una amenaza y, por otro, porque no creo que tenga gran alcance”, explicó Miranda a este diario.

Pese a conformar la coalición de gobierno, la representante Katherine Miranda criticó la convocatoria y, al advertir que los recientes balconazos del Presidente no tuvieron los resultados esperados, señaló que Petro busca “pegarse” a las tradicionales marchas del 1 de mayo para tratar de capitalizar sus participantes, haciendo creer que las masivas movilizaciones son en respaldo suyo, cuando en realidad se enmarcan en una fecha usual de protestas.

Entre líneas, Barreras –quien se ha destacado como escudero fiel de Petro– pareció renegar del llamado a las calles y del balcón, por lo que defendió, una y otra vez, que es el Congreso el escenario para discutir los proyectos del “cambio”. “Que no ocurra que la discusión sobre la reforma a la salud, tan accidentada, se utilice como trompo de poner para justificar una confrontación en las calles, porque eso no le resuelve nada a nadie”, advirtió.

El pasado martes, previo a la salida de 7 ministros y en medio de la turbulencia por la ruptura de la coalición en el Congreso –donde Liberales, Conservadores y la U arreciaron en su no a la reforma a la salud–, Roy Barreras (Pacto Histórico), hizo un llamado a la moderación y, sin mencionar nombres, aseguró que no es tiempo de alzar la voz para provocar polarización o confrontación social.

Su presidente, Percy Oyola, dijo a EL COLOMBIANO que están a la expectativa de lo que diga el mandatario en términos laborales y, si bien dijo que no les molesta que Petro trate de permear su movilización, defendió que el foco será la reforma laboral: “Queremos escucharlo para saber cuál será el rumbo en el Congreso. Sería muy desafortunado que no pudiéramos avanzar en la recuperación de derechos. Tendremos que evaluar qué sigue”.

En contraste, como muestra de que la manifestación podría subir de tono y que lo que prime sea el descontento y no el apoyo, el viernes Roy Barreras admitió –en medio del congreso de Asofondos– que los tiempos ya no dan y la reforma laboral no alcanzará a ser discutida en las 8 semanas que restan para que concluya la legislatura.

Desde la oposición, las críticas, más allá de la retórica, están relacionadas con los costos para el erario de cada balconazo del Jefe de Estado. Con base en derechos de petición que contestó el propio Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE), colectividades como Cambio Radical alertaron que las últimas 4 apariciones públicas de Petro (con sonido, logística y luces a bordo), le costaron a los colombianos alrededor de $346 millones.

“Absurdo. La economía va en decrecimiento, la vivienda e infraestructura paralizadas, y la inseguridad campea. ¿La respuesta de Petro? Otro show en el balcón, ¿para qué? Soluciones, no discursos”, declaró la colectividad, mientras que uno de sus senadores, David Luna, rechazó que Petro no solamente está llamando a las calles, sino que “está tratando de sugerir que se cierre el Congreso (...) Petro prefiere el discurso del balcón, donde hay que confrontar y simplemente polarizar”.

No obstante, desde el sector más irrestricto del petrismo hay voces que justifican el llamado a las calles como un mecanismo de “refrendación”, haciendo alusión al triunfo del mandatario en las urnas: “Colombia debe movilizarse para recordarle al país de los políticos de toda la vida que no supieron estar a la altura de la historia. El pueblo, que es soberano, deberá volver a las calles a refrendar su deseo de transformación”, declaró la senadora Piedad Córdoba.

El tire y afloje tiende a acentuarse con el pasar de los días. Está por verse si Petro, con su llamado a las calles, favorecerá la unidad nacional –como lo demanda la Constitución– o si, por el contrario, su convocatoria acentuará la polarización y conducirá al país a nuevas rencillas sociales y políticas.