En el asiento del medio y en clase económica: así viajó el vicepresidente a la Asamblea de la ONU

Lejos de ser ostentoso para sus viajes gubernamentales, el vicepresidente José Manuel Restrepo tomó un vuelo comercial para cumplir su agenda dentro de la Asamblea de la ONU, que se hará en Nueva York, Estados Unidos. Lo particular de este viaje es que no se ubicó en un asiento de primera clase, como acostumbran las personalidades diplomáticas.
En el vuelo que realizó el vicepresidente este domingo, entre el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, y el de Nueva York, se ubicó en uno de los asientos que otorga la aerolínea de manera aleatoria para sus viajeros. Restrepo terminó ubicado en uno de los puestos del centro de la aeronave.