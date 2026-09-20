En el asiento del medio y en clase económica: así viajó el vicepresidente a la Asamblea de la ONU

Lejos de ser ostentoso para sus viajes gubernamentales, el vicepresidente José Manuel Restrepo tomó un vuelo comercial para cumplir su agenda dentro de la Asamblea de la ONU, que se hará en Nueva York, Estados Unidos. Lo particular de este viaje es que no se ubicó en un asiento de primera clase, como acostumbran las personalidades diplomáticas. En el vuelo que realizó el vicepresidente este domingo, entre el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, y el de Nueva York, se ubicó en uno de los asientos que otorga la aerolínea de manera aleatoria para sus viajeros. Restrepo terminó ubicado en uno de los puestos del centro de la aeronave.

Mientras hacía el vuelo, uno de los viajeros lo captó como venía trabajando en su silla, haciendo uso de la mesa destinada para estas labores, como si se tratara de cualquier oficinista y no de una personalidad del rango político que ostenta. Entérese: José Manuel Restrepo representará a Colombia ante la ONU En ese puesto, Restrepo estuvo las 5 horas y 45 minutos que dura el vuelo entre ambas ciudades concentrado en la preparación de su participación en esta asamblea, que se realizará desde este martes 22 de septiembre y hasta el lunes 28 del mismo mes.

Restrepo irá en representación del presidente Abelardo de la Espriella en un evento en el que se espera contar con la presencia de 130 jefes de Estado de Gobierno y en la que se tratarán diversos temas del orden mundial. Le puede interesar: Mauricio Gaona debuta ante la ONU y fija posición sobre Irán: “Sin reglas no hay seguridad” “Por orden del presidente Abelardo de la Espriella estaremos representándolo ante las Naciones Unidas, pero también, en una agenda de inversión y cooperación internacional. Será una semana de mucho trabajo para seguir construyendo no solo la Misión Crecer sino la Patria Milagro”, dijo el vicepresidente.

La participación del vicepresidente, que será este jueves, estará enfocada en leer un discurso preparado por el Gobierno Nacional, al tiempo que buscará hacer gestiones para movilizar el capital extranjero y la inversión multilateral para fortalecer la economía colombiana. En temas generales, los puntos más destacados que se hablarán está la situación en Palestina, la guerra Rusia-Ucrania, la seguridad en Medio Oriente, la crisis climática, la preparación ante futuras pandemias y la gobernanza de la Inteligencia Artificial. Preguntas frecuentes