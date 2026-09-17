ELN confirma, un mes después, el secuestro de tres policías en la vía Cúcuta-Ocaña y entrega pruebas de supervivencia

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmó que tiene en su poder a un mayor y dos patrulleros de la Policía secuestrados hace un mes en la vía que conduce de Ocaña a Cúcuta.

Los uniformados, Fredy Alexis Russi González; Edison Yesid Medina Traslaviña; y Erica Tatiana Monroy Hurtado, fueron secuestrados el pasado 17 de agosto cuando se movilizaban en un Chevrolet Spark de color rojo, de placa RKP-355, y fueron interceptados por hombres armados que se desplazaban en dos camionetas, una gris y otra blanca.

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En ese momento los obligaron a irse con ellos, trasladándolos con rumbo desconocido. Junto a ellos, según el ELN, se movilizaba una mujer identificada como Angi Jácome, quien acompañaba a los policías y quien es señalada por esa guerrilla como la encargada de engañar a miembros de esa organización para ser capturados.

En ese sentido, el grupo armado ilegal aseguró que esclarecerá esos hechos antes de liberarlos y que están en buenas condiciones de salud.