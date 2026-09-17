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ELN confirma, un mes después, el secuestro de tres policías en la vía Cúcuta-Ocaña y entrega pruebas de supervivencia

Los policías Fredy Alexis Russi González, Edison Yesid Medina Traslaviña y Erica Tatiana Monroy Hurtado fueron secuestrados el pasado 17 de agosto.

  • El ELN aseguró que los tres policías secuestrados están en buenas condiciones de salud y que esclarecerá los hechos antes de liberarlos. Foto: Colprensa
    El ELN aseguró que los tres policías secuestrados están en buenas condiciones de salud y que esclarecerá los hechos antes de liberarlos. Foto: Colprensa
Colprensa
hace 1 hora
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El Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmó que tiene en su poder a un mayor y dos patrulleros de la Policía secuestrados hace un mes en la vía que conduce de Ocaña a Cúcuta.

Los uniformados, Fredy Alexis Russi González; Edison Yesid Medina Traslaviña; y Erica Tatiana Monroy Hurtado, fueron secuestrados el pasado 17 de agosto cuando se movilizaban en un Chevrolet Spark de color rojo, de placa RKP-355, y fueron interceptados por hombres armados que se desplazaban en dos camionetas, una gris y otra blanca.

Entérese: Ejército destruye más de 130 kilos de explosivos de disidencias de las Farc en Antioquia

En ese momento los obligaron a irse con ellos, trasladándolos con rumbo desconocido. Junto a ellos, según el ELN, se movilizaba una mujer identificada como Angi Jácome, quien acompañaba a los policías y quien es señalada por esa guerrilla como la encargada de engañar a miembros de esa organización para ser capturados.

En ese sentido, el grupo armado ilegal aseguró que esclarecerá esos hechos antes de liberarlos y que están en buenas condiciones de salud.

Frente al comunicado de esa guerrilla se pronunció el presidente Abelardo de la Espriella, quien aseguró que desde el 17 de agosto ordenó desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para encontrarlos y llevar ante la justicia a los responsables. Esa orden sigue vigente y vamos a intensificar las operaciones.

No se vaya sin leer: “No son moneda de negociación”: De la Espriella rechaza “canje” de policías secuestrados por el ELN

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo fueron secuestrados los tres policías en la vía Ocaña-Cúcuta?
Los tres uniformados fueron secuestrados el 17 de agosto, cuando se movilizaban en un Chevrolet Spark rojo por la vía que conduce de Ocaña a Cúcuta.
¿Quiénes son los policías secuestrados por el ELN?
Los uniformados son el mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Edison Yesid Medina Traslaviña y Erica Tatiana Monroy Hurtado.
¿Qué ha dicho el Gobierno sobre el secuestro de los tres policías?
El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que desde el 17 de agosto ordenó desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para localizar a los uniformados y llevar ante la justicia a los responsables.

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