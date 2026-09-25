Con talonarios y expedición de paz y salvo: así es como el ELN registraba extorsiones en el Catatumbo

En una operación conjunta de la Fuerza Pública en el corregimiento de Campo Dos, municipio de Tibú (Norte de Santander), las autoridades decomisaron talonarios de paz y salvo que el ELN armaba para cobrar extorsiones y articular una red de peajes ilegales en los corredores viales de la región. Además, las autoridades capturaron a cinco presuntos miembros del frente Juan Fernando Porras, entre los que figura alias El Indio, señalado como líder financiero y hombre de confianza de alias Silvana Guerrero. De acuerdo con el Ejército, los insurgentes operaban un sistema sistemático de extorsión enfocado en transportadores, comerciantes y conductores de maquinaria pesada que transitaban por el eje vial entre Sardinata, Campo Dos, Petrolea y Tibú.

Para organizar el dinero recogido ilegalmente, los criminales empleaban talonarios diferenciados según el tipo de vehículos diferenciándolos si eran tractocamiones, carga pesada o maquinaria amarilla. Los cobros llegaban hasta sumas de 100.000 pesos para permitirles el paso. Lea también: Conflicto entre ELN y disidencias de Farc produjo nuevo desplazamiento de 784 personas en Catatumbo

Al momento de que se efectuaban los pagos, los cobradores registraban la placa del vehículo y la cifra entregada. Los guerrilleros emitían una constancia impresa de un “paz y salvo” para el conductor, la cual debía ser presentada en posteriores puntos de control de la misma guerrilla, manteniendo una copia interna para su registro interno.

El operativo que permitió detectar este modus operandi de extorsión estuvo a cargo de tropas de la Segunda División del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y en coordinación con la Policía Nacional.

La ubicación de los sospechosos se dio en las inmediaciones del cementerio del corregimiento Campo Dos, donde se sorprendió a varios hombres adelantando labores de extorsión, desencadenando un combate de encuentro.

En la acción militar resultaron capturadas cinco personas, entre las que estaba alias El Indio, cuyo papel es el de encargarse de administrar las cuotas exigidas a los gremios de la zona. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Además de los talonarios, a los presuntos delincuentes se les incautó un fusil, 3 armas cortas, 7 celulares, 2 proveedores para fusil, 50 cartuchos calibre 9 milímetros y abundante munición de diversos calibres.

El material documental y los dispositivos electrónicos quedaron en manos de la Inteligencia Militar con el objetivo de establecer contactos, rutas de cobro y la distribución de los fondos ilegales en el departamento de Norte de Santander. Siga leyendo: Indignación por docente que pidió a niños de primaria dibujar insignias del ELN y Farc Preguntas y respuestas