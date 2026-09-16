ELN intentó ‘canjear’ funcionarios del CTI por cuatro cabecillas presos durante el gobierno Petro: hubo intercambio de cartas

Dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía llevan más de un año secuestrados por el ELN y, durante el gobierno de Gustavo Petro, su liberación habría sido utilizada por esa guerrilla para intentar sacar de prisión a cuatro de sus integrantes. Según la información conocida, varias cartas intercambiadas entre integrantes de la dirección del ELN y funcionarios de la administración Petro dejan constancia de esto. En esos documentos quedó registrada una propuesta de intercambio que contemplaba la entrega de los dos funcionarios a cambio de cuatro miembros de la guerrilla que permanecían presos, según información de la Unidad Investigativa de El Tiempo. Se trata de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, quienes fueron interceptados por integrantes del Frente de Guerra Oriental del ELN mientras se movilizaban en una camioneta oficial por la vía que comunica a Fortul con Arauquita, en Arauca. Los dos funcionarios fueron sometidos posteriormente a un denominado juicio revolucionario y la guerrilla anunció que permanecerían privados de la libertad durante varios años. Sin embargo, según los documentos conocidos por ese diario, un mes después del secuestro comenzaron las comunicaciones para buscar una salida negociada al cautiverio.

La propuesta del ELN

Una de las cartas está fechada el 11 de junio de 2025 y fue enviada por el ELN al Gobierno. En ella, la organización armada agradeció las gestiones adelantadas por la administración Petro, la Fiscalía y la misión de verificación de la ONU para buscar la liberación de los dos funcionarios. En el mismo documento, el grupo armado puso sobre la mesa los nombres de cuatro de sus integrantes que pretendía intercambiar por Pacheco y López. La lista estaba conformada por José Rosely Cruz Laverde, Ramiro Pulgarín Hernández, Joel Quintero Uribe y Fredy Buitrago Parada. Entre ellos estaba Ramiro Pulgarín Hernández, alias El Burro, capturado en mayo de 2021 en Saravena, Arauca. Según la Fiscalía, estaba relacionado con asesinatos de integrantes de la Fuerza Pública y líderes sociales en Arauca, Boyacá y Casanare. También aparecía Joel Quintero Uribe, alias Manteco, capturado en 2020 durante una operación militar contra una estructura del ELN. El hombre era señalado como integrante del Frente Domingo Laín Sáenz. Los otros dos integrantes incluidos en la propuesta eran José Rosely Cruz Laverde, quien cumple una condena de 17 años por homicidio agravado, y Fredy Buitrago Parada, quien permanece privado de la libertad por rebelión agravada.

El Gobierno alcanzó a estudiar el intercambio

La propuesta no quedó únicamente en una comunicación del ELN. De acuerdo con la investigación de El Tiempo, el Gobierno Petro respondió y las conversaciones avanzaron hasta contemplar la creación de una comisión negociadora. En septiembre de 2025, el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Arturo Lemus, recibió una comunicación del ELN en la que la organización manifestaba su disposición para reunirse y definir los mecanismos del eventual intercambio. En su respuesta, Lemus señaló que el Gobierno estaba dispuesto a evaluar la liberación de cuatro excombatientes del ELN que estuvieran en condiciones médicas graves o fueran mayores de 70 años y enfrentaran dificultades para acceder a tratamientos médicos en prisión.

La condición era que el eventual acuerdo permitiera la liberación de los secuestrados de la Fiscalía y de integrantes de la Fuerza Pública. El Gobierno también pidió pruebas de supervivencia de los secuestrados y planteó que las conversaciones se desarrollaran de manera presencial, en un lugar neutral y con acompañamiento de la ONU. Según lo conocido, incluso llegó a registrarse una reunión en Arauca con acompañamiento de organizaciones internacionales. El proceso, sin embargo, terminó frenándose ante las características de algunos de los integrantes del ELN incluidos en la propuesta. La posibilidad del canje también habría generado alertas de organismos externos. Lea también: Fiscalía inspeccionó sede del Pacto Histórico por financiación de consulta interna Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: