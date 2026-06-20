La seguridad está garantizada en todo el país en segunda vuelta: gerente del Plan Democracia

A pesar de que la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo transcurrió en calma en todo el país, las tensiones para la segunda vuelta, que se disputa este domingo, han llevado a las autoridades a estar aún más alertas para evitar cualquier situación que pueda alterar la tranquilidad de esa jornada.
Aunque las denuncias sobre presuntas presiones por parte de las disidencias de las Farc contra la población civil continúan en departamentos como Antioquia, la fuerza pública da un parte de confianza de que cualquier amenaza puede ser controlada.