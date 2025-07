Uribe agita el ajedrez electoral: ¿Se perfila la primera gran coalición para 2026?

Inclusive, al encuentro estaban citados el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras –líder del opositor Cambio Radical–, así como Nadia Blel –presidenta del Partido Conservador– o Efraín Cepeda , actual presidente del Senado.

A ellos se sumó el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, así como el experto en seguridad Hugo Acero –en representación de Sergio Fajardo –; la ex vicepresidenta Martha Lucía Ramírez; los copresidentes del Partido de La U, Clara Luz Roldán y Alexander Vega, y los precandidatos del Centro Democrático Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Andrés Guerra y Paola Holguín.

El foro virtual, este domingo en la noche, contó con la presencia de políticos como Juan Manuel Galán (del Nuevo Liberalismo); Simón Gaviria (Partido Liberal); el ex vicepresidente Angelino Garzón ; los exmandatarios regionales Jaime Pumarejo (exalcalde de Barranquilla) y Juan Guillermo Zuluaga (exgobernador del Meta); los precandidatos Juan Carlos Echeverry, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón, Daniel Palacios o Wilson Ruiz.

No fue un encuentro cualquiera. El mandamás del Centro Democrático logró reunir a una veintena de precandidatos, dirigentes y exministros de diversas corrientes y orillas políticas para discutir sobre asuntos de seguridad, una de sus banderas políticas.

“Estamos en un momento de Colombia en el que lo único que nos tiene que mover es hacer bien a Colombia. Nosotros queremos contribuir a que todos pensemos que no queremos hacerle mal a nadie, que todos queremos hacerle bien a Colombia ”, destacó el expresidente Uribe, quien hizo las veces de moderador del espacio y quien organizaba cómo y a quién se le daba la palabra.

Previo al encuentro, el hijo del exmandatario, Tomás Uribe Moreno , sorprendió con un pronunciamiento en sus redes sociales en el que no solo reclama que el juicio contra su padre está “basado en grabaciones manipuladas y testigos desacreditados”, sino que sugiere que detrás del proceso hay una estrategia para “neutralizar” políticamente a Uribe. Inclusive, fue más allá y aseguró que se pretende anular una eventual participación del exmandatario como fórmula vicepresidencial.

Al margen de ello, lo cierto es que desde ya varios juristas reclaman que legalmente el expresidente no podría ser vicepresidente. ¿La razón? El artículo 204 de la Constitución que reza que “para ser elegido vicepresidente se requieren las mismas calidades que para ser presidente”. Frente a dichas calidades, la propia Carta Magna establece también en su artículo 197 que “no podrá ser elegido presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia”.

La propuesta no solo tendría efectos políticos, sino también jurídicos. Si bien el proceso contra Uribe –cuyo fallo se conocerá el próximo 28 de julio–, lo lleva actualmente la justicia ordinaria, en caso de que el exmandatario le apueste a un escenario electoral el caso pasaría a la Corte Suprema de Justicia si se da el escenario de una apelación en segunda instancia.

El planteamiento no es nuevo. Precandidatas presidenciales como Paola Holguín o Paloma Valencia, así como el abogado Abelardo de La Espriella , han sugerido que el exjefe de Estado regrese a la arena electoral y sea fórmula de algún candidato de la centro-derecha en 2026.

“Jurídicamente, es viable que un expresidente sea elegido como fórmula vicepresidencial. La prohibición constitucional se estableció únicamente para ser elegido nuevamente como presidente , y en este caso no se trata de una elección presidencial, sino vicepresidencial. No solo son escenarios distintos, sino que, bajo las normas constitucionales y la jurisprudencia existente, esta aspiración estaría protegida por los principios constitucionales vigentes”, argumentó.

Otra es la lectura del propio abogado Abelardo de La Espriella. Según el jurista, la prohibición constitucional se refiere exclusivamente a la elección de un expresidente como presidente, pero no impide que pueda ser elegido vicepresidente.

“No es posible. La Constitución es muy clara en que nadie puede ocupar la Vicepresidencia de la República si ya ocupó antes la Presidencia y la función del vicepresidente precisamente es la de reemplazar al presidente en faltas absolutas o temporales. Considero que esa opción no es legal ”, explicó a EL COLOMBIANO el profesor y analista político Jorge Iván Cuervo.

Al margen de si Uribe decide o no lanzarse a la arena electoral, es un hecho que desde ya su participación en debates y escenarios políticos le da un consistencia a un eventual bloque de centro-derecha que rivalice con el petrismo.

Lo ocurrido durante el foro corrobora que fuerzas políticas como el liberalismo, los conservadores, La U, los partidos cristianos como Colombia Justa Libres e incluso, sectores de centro como el Nuevo Liberalismo o el fajardismo, podrían alinear alrededor de la figura de Uribe para hacer una coalición con los opositores Centro Democrático y Cambio Radical.

“Esta reunión es una reacción al hecho de que el Pacto Histórico está organizándose y buscando reunir en un solo bloque a todos los pequeños partidos y movimientos. Así, la izquierda manda un mensaje de unidad en la búsqueda de lo que denominan un ‘Frente Amplio’. Pero también hay que tener en cuenta que la proliferación de candidatos, especialmente de centro y derecha, no manda un buen mensaje. Allí saben que si no llegan unidos no van a tener réditos ni para las presidenciales ni en las elecciones legislativas. De allí los esfuerzos de Uribe”, señaló el profesor Cuervo.