El fact check al fraude de la Consulta Popular y otros secretos en De Buena Fuente

El Gobierno insistió desde el miércoles que en la votación de la Consulta Popular hubo fraude y trampa. Sin embargo, un análisis detallado de EL COLOMBIANO expuso que la teoría del presidente tiene varios errores.

Lo primero es que hubo 96 votos, 49 por el no y 47 por el sí. No 93, como en su momento dijo la senadora María José Pizarro. El argumento central del presidente es sobre la controversia por el voto del senador Edgar Díaz, de Cambio de Radical. Díaz siempre votó no. Solo hubo una confusión de segundos del secretario del Senado por el ruido en la mesa directiva. El sentido del voto de Díaz nunca se afectó. El Gobierno realmente perdió por el voto ausente de Martha Peralta, Richard Fuelantala y la decisión del MIRA de votar contra la Consulta a última hora.