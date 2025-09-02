x

Así fue el desembarque del primer tren del Metro de Bogotá en Cartagena: la capital fue felicitada por sistemas de transporte de otros países

Se espera que sean 30 trenes de seis vagones cada uno que lleguen a la capital del país para completar el futuro sistema Metro de Bogotá.

  • El primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá durante su llegada desde China a Cartagena. Se prevé que cinco de estos trenes lleguen al país en este 2025. FOTO: ALCALDÍA DE BOGOTÁ
    El primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá durante su llegada desde China a Cartagena. Se prevé que cinco de estos trenes lleguen al país en este 2025. FOTO: ALCALDÍA DE BOGOTÁ
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
02 de septiembre de 2025
bookmark

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, publicó a través de su cuenta de la red social X las primeras imágenes de los vagones del metro de Bogotá en el puerto de Cartagena, a donde llegaron anoche desde China después de 30 días de travesía.

En un video en el que aparece Galán junto con Leonidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá, los dos funcionarios muestran los vagones del Metro, ya fuera del container en el que fueron transportados desde China.

El primer tren del metro de Bogotá está en Colombia. El barco ya llegó al puerto”, escribió esta mañana Galán en su cuenta de X.

Los vagones fueron presentados en la tarde de este martes en una rueda de prensa en Cartagena y desde allí iniciaron su recorrido por el país para llegar al patio taller de Bosa.

El tren tiene un diseño especial inspirado en el águila del escudo de Bogotá. Tiene otro elemento y es que como es elevado, los diseñadores pensaron en permitir unas ventanas más amplias para ver el entorno: los cerros o la ciudad. Eso es atractivo en términos de diseño”, explicó el alcalde Galán.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, celebró que “tras 80 años de espera, el primero de los trenes del Metro Bogota ya está en tierra del puerto Cartagena”.

El arribo del primer tren a la capital también fue aplaudido a nivel internacional por los sistemas de transporte de otros países, como el Metro de Madrid, en España, y el Metro de Santo Domingo, en República Dominicana.

Los trenes zarparon desde el puerto Qingdao, en China, el pasado 3 de agosto, luego de salir de la fábrica de Changchunen, el 25 de julio, en donde ya habían realizado pruebas técnicas desde abril pasado.

El tren tendrá una longitud de 134,25 metros, 2,12 metros de altura interior y 2,90 metros de ancho, y contará con una capacidad de 1.800 pasajeros. En total, serán 30 trenes de seis vagones cada uno.

Relacionado: Obras de Línea 1 del Metro de Bogotá ya completó el 50%; el gerente reveló complejos retos que se vienen

“La primera flota que operará la Línea 1 del Metro de Bogotá está compuesta por 30 trenes, que llegarán desde ahora y hasta octubre del próximo año, a un ritmo de entre uno y dos por mes. Estamos a la expectativa de recibir cinco este año. Actualmente, en la fábrica de China hay dieciséis trenes en proceso de construcción, uno tras otro”, indicó Leonidas Narváez, gerente del Metro Bogotá.

Se espera que todo el sistema esté en funcionamiento en 2028. Las líneas del Metro ya son visibles en la mayor parte de su recorrido y, según los cálculos, la obra ya superó el 57% de su ejecución.

