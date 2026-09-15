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La exfuncionaria que reclamó con tutela la notaría que le dejó Petro días antes de irse de la Presidencia

Efvanni Paola Palmariny fue designada por el gobierno de Gustavo Petro como notaria 78 de Bogotá, pero la entrega del despacho quedó suspendida. La exfuncionaria acudió a la justicia para intentar reactivar el proceso. ¿Qué respondió el juzgado?

  • Efvanni Paola Palmariny, exfuncionaria de Petro, reclamó notaría de la que fue nombrada con tutela. Ya había sido funcionaria del MinTrabajo durante el gobierno Duque. Fotos: redes sociales y Colprensa
    Efvanni Paola Palmariny, exfuncionaria de Petro, reclamó notaría de la que fue nombrada con tutela. Ya había sido funcionaria del MinTrabajo durante el gobierno Duque. Fotos: redes sociales y Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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Dentro de la “feria” de notarías que dejó el presidente Gustavo Petro antes de terminar su mandato, estaban al menos nueve designaciones.

Una de ellas correspondía a la Notaría 78 de Bogotá, en Usme, en la que se había designado a Efvanni Paola Palmariny, exfuncionaria de Colpensiones en el gobierno Petro, cercana al expresidente de la entidad Jaime Dussán, y exsecretaría general del MinTrabajo en el gobierno Duque.

En contexto: Petro dejó una notaría a quien sería pareja de Jaime Dussán, expresidente de Colpensiones

Palmariny ocupó, durante la administración de Dussán, cargos como la Vicepresidencia Comercial y de Servicio al Ciudadano de Colpensiones, desde donde acompañó al entonces presidente de la entidad en distintas actividades.

Pero el nombramiento de Palmariny, al igual que otros realizados en los últimos días del gobierno Petro, no terminó de concretarse.

La Dirección de Vigilancia y Control Notarial suspendió uno de los requisitos necesarios para que los notarios designados pudieran asumir sus cargos y, entre los nombramientos afectados, estuvo el de la Notaría 78.

Palmariny no quedó conforme con la decisión y acudió a la justicia. Según conoció la Unidad Investigativa de El Tiempo, interpuso una tutela contra la Superintendencia de Notariado y Registro, en la que pidió que se reanudara la visita especial a la Notaría 78 de Bogotá, que había sido suspendida el pasado 20 de agosto, y que era el requisito necesario para que pudiera asumir el cargo.

La exfuncionaria de Colpensiones argumentó en el documento que la suspensión de esa visita no tenía justificación.

Sin embargo, el Juzgado 58 Civil de Bogotá negó el amparo solicitado.

Uno de los elementos que tuvo en cuenta el despacho fue la respuesta de la Superintendencia de Notariado y Registro. La entidad señaló que, a mediados de agosto, una instrucción presidencial habría ordenado revisar e interrumpir de manera preventiva las visitas a las notarías que habían sido designadas durante este año.

De acuerdo con la respuesta entregada al juzgado, esa directriz seguiría vigente.

A esto se sumó la situación de la anterior notaria de ese despacho en el sur de Bogotá, Luz Hoyos, quien también había solicitado que se suspendiera la entrega de la notaría por un asunto relacionado con su pensión.

Con esos argumentos, el juzgado negó la tutela presentada por Palmariny.

En su momento, la exsuperintendente y ahora magistrada del CNE Cielo Rusinque defendió el nombramiento de Palmariny; dijo que se trata de “una abogada que ha ejercido su profesión con decoro, cumple los más de diez años exigidos para ser notaria y cuyo único “pecado” parece ser su cercanía con el expresidente de Colpensiones”.

Cabe señalar que Palmariny ya había ocupado cargos públicos. Entre septiembre de 2019 y septiembre de 2022 en el Ministerio del Trabajo, donde llegó incluso a ocupar el cargo de secretaria General. Y, de hecho, hizo parte -según aparece en su LinkedIn- de la junta directiva de Colpensiones entre marzo de 2020 y septiembre de 2022.

Los otros nombramientos en notarías que dejó Petro

El caso de Palmariny hace parte de una serie de decisiones que tomó Gustavo Petro antes de dejar la Presidencia. En los últimos días de su gobierno, el entonces mandatario nombró varios notarios en interinidad y también ordenó crear una nueva notaría en Antioquia.

En su momento, el Gobierno justificó las designaciones con la necesidad de garantizar la continuidad del servicio ante las vacantes generadas por retiros forzosos, renuncias o ausencias.

Entre los nombres que aparecieron en esos nombramientos está el de Karyme Cotes Martínez, exrepresentante liberal a la Cámara por Sucre, quien habría sido designada como notaria sexta del circuito de Medellín. Cotes no habría sido de los liberales que votaron a favor varios de los proyectos del gobierno Petro.

Otro de los nombres que apareció en los nombramientos fue el de Yoel David Elguedo Jiménez, designado como notario séptimo de Barranquilla. Este hombre habría sido una de las personas cercano a la campaña de la representante Kelyn Johanna González (Liberal) en las elecciones de marzo pasado.

Y otro de los nombramientos polémicos fue el del excongresista Inti Asprilla, cercano a Petro, quien había sido designado a la Notaría Segunda del Círculo Notarial de Soacha. Su designación también habría sido reversada.

Así, varias de las notarías que fueron entregadas o designadas durante los últimos días del gobierno Petro quedaron posteriormente bajo revisión, suspensión o reversión.

Le puede interesar: “Feria” de notarías de Petro antes de irse: designó a excongresista petrista, a un abogado cuestionado y hasta creó una nueva en Antioquia

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Efvanni Paola Palmariny, a quien la nombraron en una notaría en Bogotá?
Efvanni Paola Palmariny es una exfuncionaria de Colpensiones que ocupó cargos como la Vicepresidencia Comercial y de Servicio al Ciudadano durante la administración de Jaime Dussán. Antes de terminar el gobierno de Gustavo Petro fue designada como notaria 78 de Bogotá.
¿Qué decidió el juzgado sobre la tutela de Paola Palmariny?
El Juzgado 58 Civil de Bogotá negó la tutela. El despacho tuvo en cuenta, entre otros elementos, la explicación de la Superintendencia de Notariado y Registro sobre la instrucción presidencial para revisar e interrumpir preventivamente la entrega de notarías designadas durante 2026.
¿Qué pasó con las notarías nombradas por Gustavo Petro antes de terminar su gobierno?
Varios de los nombramientos realizados durante los últimos días del gobierno Petro quedaron suspendidos, bajo revisión o fueron reversados. Entre ellos hubo designaciones en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Soacha, además de la creación de una nueva notaría en Rionegro, Antioquia.

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