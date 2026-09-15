La exfuncionaria que reclamó con tutela la notaría que le dejó Petro días antes de irse de la Presidencia

Dentro de la “feria” de notarías que dejó el presidente Gustavo Petro antes de terminar su mandato, estaban al menos nueve designaciones.

Una de ellas correspondía a la Notaría 78 de Bogotá, en Usme, en la que se había designado a Efvanni Paola Palmariny, exfuncionaria de Colpensiones en el gobierno Petro, cercana al expresidente de la entidad Jaime Dussán, y exsecretaría general del MinTrabajo en el gobierno Duque.

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Palmariny ocupó, durante la administración de Dussán, cargos como la Vicepresidencia Comercial y de Servicio al Ciudadano de Colpensiones, desde donde acompañó al entonces presidente de la entidad en distintas actividades.

Pero el nombramiento de Palmariny, al igual que otros realizados en los últimos días del gobierno Petro, no terminó de concretarse.

La Dirección de Vigilancia y Control Notarial suspendió uno de los requisitos necesarios para que los notarios designados pudieran asumir sus cargos y, entre los nombramientos afectados, estuvo el de la Notaría 78.

Palmariny no quedó conforme con la decisión y acudió a la justicia. Según conoció la Unidad Investigativa de El Tiempo, interpuso una tutela contra la Superintendencia de Notariado y Registro, en la que pidió que se reanudara la visita especial a la Notaría 78 de Bogotá, que había sido suspendida el pasado 20 de agosto, y que era el requisito necesario para que pudiera asumir el cargo.

La exfuncionaria de Colpensiones argumentó en el documento que la suspensión de esa visita no tenía justificación.

Sin embargo, el Juzgado 58 Civil de Bogotá negó el amparo solicitado.

Uno de los elementos que tuvo en cuenta el despacho fue la respuesta de la Superintendencia de Notariado y Registro. La entidad señaló que, a mediados de agosto, una instrucción presidencial habría ordenado revisar e interrumpir de manera preventiva las visitas a las notarías que habían sido designadas durante este año.

De acuerdo con la respuesta entregada al juzgado, esa directriz seguiría vigente.

A esto se sumó la situación de la anterior notaria de ese despacho en el sur de Bogotá, Luz Hoyos, quien también había solicitado que se suspendiera la entrega de la notaría por un asunto relacionado con su pensión.

Con esos argumentos, el juzgado negó la tutela presentada por Palmariny.

En su momento, la exsuperintendente y ahora magistrada del CNE Cielo Rusinque defendió el nombramiento de Palmariny; dijo que se trata de “una abogada que ha ejercido su profesión con decoro, cumple los más de diez años exigidos para ser notaria y cuyo único “pecado” parece ser su cercanía con el expresidente de Colpensiones”.