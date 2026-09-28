EE. UU. revoca las visas de la senadora Martha Peralta y el empresario Euclides Torres

La medida fue anunciada por la administración del presidente Donald Trump como parte de una nueva política de restricciones de visas para ciudadanos extranjeros que, según el Departamento de Estado, estén involucrados en acciones de corrupción o narcotráfico que socaven a gobiernos elegidos democráticamente.

El Gobierno de Estados Unidos revocó las visas de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú , del Pacto Histórico y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), y del empresario Euclides Antonio Torres Romero, así como las de sus familiares.

La revocación de las visas de estos altos cargos y de sus familiares forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, creada por iniciativa de Trump en marzo de este año.

La medida también cobija a jueces y altos funcionarios de gobiernos de otros países, como Bolivia, Perú y Ecuador. “Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos”, se lee en un comunicado del Departamento de Estado.

“Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, añadió.

“Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado” advirtió el comunicado.