Por ‘prácticas recurrentes y sistemáticas’, abren dos investigaciones a la U. San José ¿de qué se trata?

A la Universidad que le otorgó los títulos falsos a Juliana Guerrero, que terminó con una condena contra la joven y contra un exfuncionario de la institución, le acaban de abrir dos nuevas investigaciones. Le puede interesar: ¿Y los otros 24? MinEducación aún no toma decisiones sobre funcionarios que habrían recibido títulos falsos de la San José El Ministerio de Educación ordenó la apertura de dos investigaciones administrativas preliminares contra la institución, sus directivos y quienes han ejercido funciones de representación, dirección, administración y control. La actuación cobija, entre otros, al representante legal, el rector, exrectores, directivos, consejeros, administradores y revisores fiscales. Esta habría sido una de las últimas actuaciones de la ministra saliente, Viviane Morales. Las investigaciones estarán a cargo del Viceministerio de Educación Superior, dirigido por Camilo Noguera Pardo. Según el Ministerio, los informes de la inspectora in situ dejaron indicios sobre una posible práctica recurrente y sistemática al interior de la institución. El Gobierno aclara que esto todavía debe ser esclarecido dentro del proceso y que será la investigación la que determine si existió una conducta irregular, cuál fue su alcance y quiénes serían eventualmente responsables. Ese punto resulta clave porque el caso Guerrero no apareció solo. En enero, la representante Catherine Juvinao denunció que había encontrado 24 funcionarios y contratistas vinculados a 16 entidades del Estado que habían obtenido títulos de la Fundación Universitaria San José bajo circunstancias que, según su investigación, presentaban irregularidades. La denuncia señalaba, entre otros aspectos, que seis de esas personas no habrían presentado la prueba Saber Pro y que otras 18 la habrían realizado después de recibir sus diplomas. La congresista denominó el caso un presunto “cartel de diplomas”, aunque la responsabilidad individual de cada uno de los señalados debe ser establecida por las autoridades y no se puede equiparar automáticamente esos casos con el de Guerrero.

El caso que puso a la San José en el centro del escándalo

La historia que detonó el escándalo fue la de Juliana Guerrero. La joven presentó dos títulos de la Fundación Universitaria San José —uno de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y otro de Contaduría Pública— en el proceso para aspirar a un cargo en el Gobierno.

La investigación penal terminó estableciendo que esos documentos eran falsos. El 20 de agosto, un juez condenó a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien fue secretario general de la Fundación de Educación Superior San José, a 36 meses de prisión después de que aceptara su responsabilidad en la autorización de los diplomas falsos de Guerrero. Según lo expuesto por la Fiscalía, Gutiérrez autorizó la expedición de los dos diplomas y sus respectivas actas de grado, fechados el 1.° de julio de 2025, pese a que Guerrero no había cumplido con los requisitos académicos y legales para obtenerlos. Ese proceso penal, sin embargo, es distinto del que ahora adelanta el Ministerio de Educación. Mientras la Fiscalía y los jueces establecieron responsabilidades penales en el caso particular de Guerrero y del exsecretario de la institución, la actuación administrativa busca determinar si existen fallas institucionales más amplias y si hubo incumplimientos que puedan generar sanciones en el ámbito de la inspección y vigilancia de la educación superior.

¿Qué está investigando ahora el Ministerio?

Las nuevas actuaciones no se limitan a los títulos. El Ministerio informó que los hallazgos abarcan posibles irregularidades académicas, laborales y relacionadas con la conformación y funcionamiento de los órganos de gobierno de la institución. Entre los asuntos que serán examinados están los procesos relacionados con la expedición de títulos, la información reportada al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), el desarrollo de programas académicos y las condiciones laborales de docentes, además del funcionamiento de los órganos de dirección y control. Por eso la investigación involucra no solo a la Fundación como institución, sino también a quienes hayan tenido responsabilidades en su administración y vigilancia. La cartera tendrá que establecer si las irregularidades fueron hechos aislados o si, como sugieren los indicios encontrados durante la inspección, existió una práctica recurrente. Solo después de esa revisión podrá determinar eventuales responsabilidades y si procede aplicar las sanciones previstas en la Ley 1740 de 2014.

¿Qué es una investigación administrativa?

La actuación que acaba de abrir el Ministerio no significa que la institución haya sido sancionada. De hecho, el Ministerio ya había informado el pasado 10 de septiembre que mantenía una investigación administrativa sancionatoria contra la Fundación San José y que el 20 de agosto había emitido un nuevo auto de pruebas. Un abogado relacionado con el caso explicó a EL COLOMBIANO que entre los escenarios que contempla el procedimiento, dependiendo de los hallazgos, están el retiro de la junta directiva, una intervención administrativa, la adopción de un plan de mejoramiento o incluso el cierre de la institución. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Pero ninguna de esas medidas está decidida. “Depende de qué tantas faltas o qué tantos elementos encuentre el Ministerio durante la investigación”, señaló el abogado.

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