Colombia se raja en las pruebas Pisa: solo 1 % de los jóvenes alcanza niveles altos

Los resultados de Pisa 2025 volvieron a encender las alarmas sobre el nivel de aprendizaje de los estudiantes colombianos. El país retrocedió en Matemáticas y Lectura y apenas registró una leve mejora en Ciencias. En general, los estudiantes que alcanzan los niveles superiores en las tres competencias son apenas el 1,1%, mientras que los que no logran llegar a niveles básicos son el 43,9%.
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El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que evalúa a estudiantes de 15 años en 91 países y economías, concluyó que los resultados promedio de Colombia en 2025 fueron aproximadamente los mismos de 2022. Sin embargo, el país continúa muy por debajo del promedio de la OCDE en las tres competencias evaluadas.
En Matemáticas, Colombia obtuvo 381 puntos, dos menos que los 383 registrados en 2022. Esta sigue siendo la competencia con el desempeño más bajo de los estudiantes colombianos.
La situación se vuelve más preocupante cuando se revisa cuántos estudiantes alcanzan los conocimientos considerados mínimos. En Pisa, el nivel 2 es tomado como el umbral básico que se espera que un estudiante de 15 años pueda alcanzar.
Y en Colombia, siete de cada diez jóvenes evaluados no alcanzaron las competencias mínimas esperadas para su edad. La brecha con la OCDE es considerable: en los países que integran esta organización, el porcentaje de estudiantes que no alcanza el nivel 2 es de 3 de cada diez aproximadamente.
Además, menos del 1 % de los estudiantes colombianos alcanzó los niveles 5 y 6, que corresponden a los desempeños más altos. En la OCDE, ese porcentaje llega al 8 %.