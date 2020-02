Olores, sonidos y colores que potencian el aprendizaje

"Gracias a la terapia, ha mejorado aspectos como el equilibrio, desarrolla trazos más finos o transcribe su nombre. Realiza actividades que antes no", explica.

Se trata de una técnica pedagógica que se enfoca en realizar algún estímulo sobre los sentidos del menor como la música, un olor particular, los colores o las formas, aprovechadas para potenciar su aprendizaje y lograr respuestas sobre alguna necesidad, que conlleven a mejorar su calidad de vida.

Evaluación

"Por ejemplo, si encontramos un niño con una defensividad táctil (no le gusta tocar nada), pero que le encanta una pantalla o le gustan mucho los colores o algo que gire, si logro poner el estímulo que le gusta e introduzco una textura la problemática va disminuyendo", explica Piedrahita Pérez.

La familia

Pero además de una evaluación integral, la terapia multisensorial también requiere de continuidad en el tratamiento, por lo que involucrar a la familia es fundamental.

De acuerdo con la directora de Atención y Apoyos de Los Álamos, "el empoderamiento a la familia en cómo hacer la estimulación en su entorno es muy importante. Si se desarrolla una vez a la semana no se logran los indicadores que se establecen en un proceso terapéutico. La familia debe ser parte integral y darle cotidianidad desde la rutina del niño en su entorno".

Al respecto, Jenny Neira dice que involucrarse en la terapia multisensorial con su hijo también ha sido significativo en la evolución que observa en su forma de relacionarse. “Esta ha permitido que se mejore la interacción entre él y sus padres”, asegura.

Sin embargo, cabe anotar que no se trata de una técnica milagrosa ni que tiene los mismos resultados en todos los tratados. Como afirma Piedrahita Pérez, “todas las terapias no funcionan en todas las personas. Por eso hacemos una planeación centrada en necesidades específicas y en el potencial, para ver qué funciona. No es una cura milagrosa, sino que aporta a los procesos de desarrollo de los niños, como lo hacen otras”.

Publicidad

Por lo anterior es que, antes de recurrir a esta u otra técnica, lo que se les recomienda a los cuidadores de los niños que requieran este tipo de apoyos es buscar un diagnóstico acertado y una evaluación multidisciplinaria.