Consejo de Estado dará este jueves fallo sobre Rectoría de la Universidad Nacional

El Consejo de Estado tiene listo el fallo que marcará el fin de una larga disputa legal por la Rectoría de la Universidad Nacional. Este jueves dará a conocer su decisión sobre una demanda de nulidad contra la elección de José Ismael Peña como rector, que se dio en marzo de 2024.
Según el Aviso de Sala 2025-38 de esa alta corte, conocido por EL COLOMBIANO, la lectura del fallo se dará este 4 de septiembre desde las 9 de la mañana, en una sesión virtual que dará decisiones sobre otros procesos.