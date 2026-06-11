¿Buscando becas? Icetex abre más de 20 para estudiar maestrías virtuales en España

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) y la Universidad Europea de España anunciaron la apertura de tres convocatorias de becas para estudios de maestría virtual dirigidas a profesionales colombianos interesados en fortalecer su formación académica y acceder a educación internacional de alta calidad sin salir del país.
La iniciativa contempla más de 20 oportunidades de financiamiento para cursar programas oficiales de posgrado impartidos por la institución española. Entre ellas se destaca una beca que cubre el 100 % del valor de la matrícula, cinco becas del 80 % y 20 becas adicionales del 60 %, destinadas a profesionales que cumplan con los requisitos establecidos en cada convocatoria.
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Los programas académicos disponibles abarcan áreas de alta demanda laboral y profesional, entre ellas Big Data Analytics, Sistemas Integrados de Gestión, Energías Renovables, Educación Universitaria, Derechos Humanos, Asesoría Jurídica de la Empresa, Recursos Humanos, Investigación Educativa, Psicología Infantil y Juvenil, Diseño de Interiores y Dirección y Gestión de Enfermería.