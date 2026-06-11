¿Buscando becas? Icetex abre más de 20 para estudiar maestrías virtuales en España

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) y la Universidad Europea de España anunciaron la apertura de tres convocatorias de becas para estudios de maestría virtual dirigidas a profesionales colombianos interesados en fortalecer su formación académica y acceder a educación internacional de alta calidad sin salir del país. La iniciativa contempla más de 20 oportunidades de financiamiento para cursar programas oficiales de posgrado impartidos por la institución española. Entre ellas se destaca una beca que cubre el 100 % del valor de la matrícula, cinco becas del 80 % y 20 becas adicionales del 60 %, destinadas a profesionales que cumplan con los requisitos establecidos en cada convocatoria. Le puede interesar: ¿Cuándo acaban las vacaciones escolares de mitad de año en Colombia para 2026? Los programas académicos disponibles abarcan áreas de alta demanda laboral y profesional, entre ellas Big Data Analytics, Sistemas Integrados de Gestión, Energías Renovables, Educación Universitaria, Derechos Humanos, Asesoría Jurídica de la Empresa, Recursos Humanos, Investigación Educativa, Psicología Infantil y Juvenil, Diseño de Interiores y Dirección y Gestión de Enfermería.

De acuerdo con las entidades organizadoras, las maestrías tienen una duración aproximada de 12 meses, se desarrollan completamente en modalidad virtual y se imparten en español, lo que permite que los estudiantes puedan acceder a la formación desde cualquier región del territorio nacional sin necesidad de desplazarse al exterior. La beca del 100 % está dirigida exclusivamente a profesionales residentes en municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Los aspirantes deben tener entre 21 y 35 años, acreditar un promedio mínimo de 4.0 sobre 5.0 en sus estudios de pregrado y contar con al menos un año de experiencia profesional relacionada. La convocatoria estará abierta hasta el 29 de junio de 2026.

Por su parte, las cinco becas del 80 % están orientadas a profesionales colombianos residentes en el país que tengan entre 21 y 45 años, un promedio académico mínimo de 4.0 sobre 5.0 y una experiencia laboral o profesional de al menos 12 meses. El plazo para presentar postulaciones también vence el 29 de junio de 2026. En cuanto a las 20 becas del 60 %, estas podrán ser solicitadas por profesionales colombianos de entre 21 y 65 años, con promedio mínimo de 3.7 sobre 5.0 y experiencia laboral o profesional de un año. En este caso, la fecha límite para postularse será el 14 de septiembre de 2026. “Seguimos impulsando en oportunidades de acceso a educación internacional de calidad para las y los colombianos. Esta alianza con la Universidad Europea abrirá puertas para que más profesionales fortalezcan sus competencias en áreas estratégicas para el desarrollo del país, con programas flexibles, de alta calidad y con importantes beneficios económicos que facilitan el acceso a la formación avanzada”, afirmó la jefa de la Oficina de Relaciones Internacionales del Icetex, Vanessa Caicedo.