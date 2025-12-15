x

Dura respuesta de Cancillería chilena a Petro: “el pueblo decide y todos tenemos que respetar ese resultado”

Este anuncio se da luego de que el presidente Gustavo Petro criticara duramente la victoria de Kast y dijera que “jamás le dará la mano a un nazi y a un hijo de nazi”.

  El ultraderechista José Antonio Kast se impuso con el 58,17% de los votos en las elecciones presidenciales de Chile. Foto: Colprensa/AFP.
El Colombiano
15 de diciembre de 2025
bookmark

El gobierno del presidente Gabriel Boric anunció que enviará una nota de protesta diplomática al gobierno de Colombia, tras considerar las declaraciones de Gustavo Petro, en las que dijo que con esta victoria de José Antonio Kast, se venían “vientos de la muerte”.

“Que se respete lo que Chile decide en el marco de las reglas democráticas desde cualquier parte del mundo, por parte de todas las autoridades”, dijo el canciller chileno, Alberto Van Klaveren.”

Además, el ministro señaló que “constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna y no solo denotan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones”.

Ante las declaraciones que generaron controversia, desde la cancillería de Chile se confirmó que se evalúa una nota de protesta y eventuales gestiones diplomáticas a través de esta entidad diplomática. “Sobre ese punto se tomó una decisión para hacer valer el punto de vista que tiene que ver con la democracia chilena”, afirmó.

El funcionario, además, subrayó que, a su juicio, el respeto por la voluntad popular es un principio esencial. “Finalmente, el pueblo de Chile decide y todos tenemos que respetar ese resultado. En eso consiste la democracia”, señaló, al tiempo que recordó que “quienes luchamos por la recuperación de la democracia lo hicimos precisamente para que siempre se respetara la voz del pueblo”.

Ante el cuestionamiento de la periodista, sobre si la nota de protesta cuándo será presentada, el canciller indicó que el trámite está en manos del cuerpo diplomático. “La Cancillería no sé si ya lo habrá hecho”, respondió.

Lo que dijo Petro sobre Kast

Para el mandatario colombiano, el resultado electoral en Chile refleja un avance de fuerzas que considera una amenaza para los movimientos progresistas y para la democracia en Sudamérica.

El jefe de Estado colombiano acompañó sus críticas con referencias históricas y simbólicas. Aludió a la tradición de resistencia del pueblo chileno, evocando a los pueblos originarios y señalando que, a su juicio, el “péndulo” político no debería inclinarse hacia proyectos conservadores extremos.

En otros mensajes, aseguró que algunas de sus publicaciones fueron bloqueadas por la plataforma, pero insistió en repetir sus advertencias, incluso recurriendo a comparaciones con el fascismo europeo del siglo XX y con la dictadura de Augusto Pinochet.

Petro también amplió su mensaje más allá de Chile y lanzó una advertencia regional. Habló de “vientos de la muerte” que, según él, soplan desde el norte y el sur del continente, e hizo un llamado a la resistencia latinoamericana, utilizando símbolos históricos como la figura de Simón Bolívar.

En ese mismo contexto, incluyó una mención al poeta Pablo Neruda y a la memoria cultural de Chile, como parte de lo que considera valores que deben ser protegidos.

Lea también: Triunfo de Kast en Chile agita reacciones políticas en Colombia: “Cada día se derrota el comunismo en Latinoamérica”

Internacional
Presidencia
Cancillería
Gobierno Nacional
Petro
gobierno
Gobierno del cambio
Chile
Gustavo Petro
Utilidad para la vida