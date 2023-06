Videos del polígrafo contra exniñera de Laura Sarabia desatan choque entre Gobierno y Procuraduría

En búsqueda de determinar la legalidad del proceso y precisar qué tan clandestino o no fue, la Procuraduría solicitó al DAPRE un informe de quién debía hacer el registro al edificio Galán, si está consignado el ingreso de Meza, y los cargos de quienes en ese momento estaban de guardia en el lugar, así como las autorizaciones para el ingreso de los vehículos del esquema de seguridad de Sarabia.

La Procuraduría se anticipó a la eventual respuesta del DAPRE y le recordó que, aunque está documentación es reservada, el organismo, dadas sus funciones, “puede acceder a los registros y la reserva no es oponible como órgano de control”.

Horas antes, la procuradora Margarita Cabello reveló que no fue posible acceder a la información requerida, que muchos de los funcionarios “adecuados” –en referencia a González– no estaban o se encontraban en La Guajira (donde adelanta una visita Petro), y que no se descarta una nueva toma del DAPRE para tener la información.

En medio de la inspección el lunes, la procuradora Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, Sonia Téllez, reclamó que se llegó a tal instancia debido a las trabas para que el DAPRE enviara los documentos: “Recibimos parcialmente una información, pero no hemos podido completarla”, dijo.

Teniendo en cuenta el ultimátum fijado por la Procuraduría, el plazo para remitir la información se cumplirá el próximo miércoles, pues se trata de días hábiles. Aunque el DAPRE se comprometió a enviar documentación, la desconfianza del organismo es palpable tras las ninguneadas del Gobierno. El asunto podría acentuar la pelea entre el Presidente y la Procuradora, quien ha sido cuestionada por el petrismo duro, que anunció con acudir a la CIDH ante sus investigaciones.