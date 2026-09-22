Digno Palomino y otro cabecilla de ‘Los Pepes’ también fueron cambiados de prisión por orden del Gobierno

Digno José Palomino Rodríguez y Aldair Enrique Montenegro Mejía, alias Gomelo, terminaron este martes en una cárcel de máxima seguridad en Santander.
Los dos señalados cabecillas de ‘Los Pepes’, estructura delincuencial que opera en Barranquilla y su área metropolitana, fueron trasladados por personal del Inpec desde La Picota, en Bogotá, hasta el establecimiento penitenciario de Palogordo, en Girón, tras una orden del Gobierno Nacional.
El movimiento se produjo en medio de un escenario particular: los dos hombres han manifestado públicamente su intención de someterse a la justicia y han planteado compromisos que incluyen el cese de la violencia y las extorsiones, entrega de información sobre la organización, contribución a la verdad y reparación a las víctimas.
El traslado fue ejecutado bajo fuertes medidas de seguridad. Palomino había permanecido inicialmente en la cárcel Picaleña, en Ibagué, de donde fue llevado a La Picota.
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La decisión ocurre justo cuando la propuesta de sometimiento de ‘Los Pepes’ comenzó a moverse dentro del Gobierno y llegó a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia para su evaluación.
La petición de Palomino fue presentada al presidente Abelardo De la Espriella por su abogada, la penalista Angélica Martínez Cujar, quien semanas atrás entregó un oficio con la propuesta para iniciar un eventual proceso de sometimiento.
La solicitud no significa, por ahora, que Palomino haya obtenido algún beneficio judicial ni que exista un acuerdo cerrado con el Estado.
De hecho, el mecanismo todavía depende de que avance el proyecto de ley de sometimiento que prepara el Gobierno y que deberá ser presentado al Congreso.
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El ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó que la iniciativa se encuentra en revisión en la Presidencia y que posteriormente será radicada para discusión legislativa.
Por eso, lo que existe actualmente es una manifestación de voluntad de sometimiento y una solicitud que ya fue trasladada por la Presidencia a las entidades competentes.
El pasado 17 de septiembre, la Casa de Nariño remitió la petición tanto a la Fiscalía General de la Nación como al Ministerio de Justicia para que, dentro de sus competencias, estudien el caso y adopten las acciones correspondientes.
La Fiscalía, por su parte, deberá revisar la situación jurídica de Palomino y los procesos que existen en su contra, mientras que el Ministerio de Justicia deberá analizar el alcance del eventual mecanismo que se discute.
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