Digno Palomino y otro cabecilla de ‘Los Pepes’ también fueron cambiados de prisión por orden del Gobierno

¿Qué podría recibir Palomino?

Uno de los elementos centrales de la propuesta es que un eventual sometimiento no implicaría la creación de una jurisdicción especial diferente de la justicia ordinaria. En otras palabras, no se trataría de trasladar el caso a una justicia creada específicamente para ‘Los Pepes’. La Fiscalía tendría que revisar los procesos judiciales que involucren a quienes pretendan acogerse al mecanismo y determinar, de acuerdo con las reglas que finalmente apruebe el Congreso, cuáles podrían ser objeto de los beneficios previstos. Entre las posibilidades que se han planteado aparece la reducción de las penas, con descuentos que podrían ubicarse entre el 30 % y el 50 %, dependiendo de las condiciones y requisitos que finalmente queden establecidos. Pero ese punto todavía no puede presentarse como un beneficio concedido a Palomino. De su interés: Capos disfrutan el blindaje que les ha dado la “paz total” Primero tendría que aprobarse el marco legal, después tendría que establecerse si el señalado cabecilla cumple las condiciones para acogerse y, finalmente, las autoridades competentes tendrían que determinar qué beneficios resultarían aplicables a su situación jurídica. Ese es uno de los puntos clave del caso: Palomino ya expresó su voluntad de someterse, pero todavía no existe un sometimiento formal ni un beneficio judicial reconocido.

Lo que ofrecieron ‘Los Pepes’

La propuesta comenzó a conocerse el pasado 2 de septiembre, cuando trascendió una carta suscrita por Palomino y alias ‘Gomelo’, en la que se presentaron como facilitadores e interlocutores de ‘Los Pepes’. En la misiva manifestaron su voluntad de someterse a la justicia colombiana y plantearon el compromiso de cesar cualquier hecho violento o delictivo en Barranquilla y su área metropolitana. “Nos permitimos ratificar públicamente nuestra voluntad de someternos a la justicia colombiana”, señalaron. También aseguraron que querían contribuir a una salida jurídica, institucional y restaurativa frente a los hechos relacionados con la organización y frente a fenómenos como las extorsiones y los homicidios que han afectado al Atlántico. Siga leyendo: Revocan detención domiciliaria a Digno Palomino; alias Castor, su gran enemigo, es deportado desde Venezuela La propuesta incluyó además la disposición de comparecer ante las autoridades, responder por los hechos que legalmente les sean atribuidos y participar en un eventual proceso bajo parámetros de legalidad y garantías judiciales. La defensa de Palomino ha sostenido que está a la espera de que el Gobierno defina los lineamientos que permitirían avanzar en el mecanismo. El caso dio un paso adicional esta semana. La Presidencia decidió no responder directamente la solicitud, sino trasladarla a las instituciones que tienen competencia para estudiarla. En los oficios enviados a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia se pide evaluar la petición y adoptar las actuaciones que correspondan. Entre los compromisos planteados por Palomino están el cese unilateral de la violencia y las extorsiones en Barranquilla y el Atlántico, la entrega de información sobre la estructura, aportes al esclarecimiento de la verdad y acciones de reparación a las víctimas. Esos compromisos serán determinantes en la discusión sobre la eventual aplicación del mecanismo, pero no sustituyen los requisitos que deberá establecer la ley. Por eso, el caso de Palomino se encuentra ahora en una especie de punto de espera: la solicitud ya llegó al Gobierno, la Presidencia la remitió a Fiscalía y MinJusticia, pero el marco jurídico que permitiría definir las condiciones del sometimiento todavía está en construcción.

El poder de Palomino desde prisión

El nombre de Digno Palomino ha estado durante años asociado a estructuras criminales que operan en Barranquilla y el Atlántico. Las autoridades lo han señalado como uno de los principales referentes de ‘Los Pepes’ y lo han relacionado judicialmente con homicidios, extorsiones y otras actividades delictivas. Uno de los elementos que rodea su caso es precisamente la discusión sobre la capacidad de los cabecillas para mantener influencia sobre estructuras criminales aun cuando permanecen privados de la libertad. Por eso, su traslado a una cárcel de máxima seguridad en Girón ocurre en paralelo con el proceso de sometimiento. El Gobierno ha venido ordenando movimientos de cabecillas hacia establecimientos con mayores restricciones, con el argumento de impedir que continúen ejerciendo control sobre organizaciones criminales desde las cárceles. Palomino también había hecho parte, durante el gobierno de Gustavo Petro, de una mesa de paz urbana en Barranquilla en el marco de la política de Paz Total.

Esa experiencia no derivó en un acuerdo definitivo para su organización. Ahora, el escenario es diferente. La propuesta ya no plantea una mesa de negociación política, sino un eventual sometimiento a la justicia bajo un mecanismo que el Gobierno busca llevar al Congreso. El propio ministro de Justicia ha señalado que la iniciativa pretende establecer una política de sometimiento y que no contempla mesas de diálogo, negociaciones ni reconocimiento de estatus político para estas organizaciones. Mientras ese proyecto avanza, la Fiscalía tendrá que revisar la situación jurídica de Palomino y determinar el alcance de la solicitud que llegó a sus manos. Y mientras se define ese camino, el señalado jefe de ‘Los Pepes’ ya no está en La Picota. Desde este martes, Digno Palomino y alias Gomelo permanecen en la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón, Santander, en medio de un proceso de sometimiento que todavía está por construirse jurídicamente. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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