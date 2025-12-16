Exrectores exigieron a la Procuraduría intervenir para el regreso de Peña a la dirección de la Universidad Nacional

Un grupo conformado por diez exrectores de la Universidad Nacional de Colombia radicó una solicitud formal ante la Procuraduría General de la Nación exigiendo la intervención inmediata del ente de control para resolver la crisis de gobernabilidad que atraviesa la institución y garantizar el cumplimiento de las sentencias judiciales que definieron la legitimidad de la rectoría.
En una misiva dirigida al procurador general este martes 16 de diciembre, Gregorio Eljach, los ex directivos argumentaron que es imperativo poner fin a la incertidumbre administrativa, tras las recientes decisiones de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Según los firmantes, el alto tribunal ratificó la legalidad de la elección de José Ismael Peña Reyes y, posteriormente, anuló la designación de Leopoldo Múnera Ruiz, lo que configura un escenario jurídico que no admite dilaciones en su ejecución.