Partido del Trabajo dice que es falso que haya avalado a la esposa de Daniel Quintero

Así lo comunicaron mediante un trino de su cuenta oficial de X. La publicación ha generado polémica, porque el supuesto aval que obtuvo Diana Osorio fue anunciado con una carta firmada por el líder de la colectividad. ¿Qué sucedió?

  Daniel Quintero y su esposa Diana Osorio. FOTO: COLPRENSA.
    Daniel Quintero y su esposa Diana Osorio. FOTO: COLPRENSA.
  • Carta del supuesto aval presentada por Osorio.
    Carta del supuesto aval presentada por Osorio.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
La búsqueda de Daniel Quintero por la Presidencia ha sido accidentada. En octubre se salió de la consulta del Pacto Histórico días antes de la votación; en diciembre recibió el aval del partido AICO para ser candidato; en enero, la Registraduría le negó la posibilidad de participar en la consulta de la izquierda.

En contexto: “Quintero se autoeliminó de las elecciones de 2026”: exregistrador Portela explica el “tiro en el pie” del exalcalde al retirarse de la consulta

Como salida, en la tarde del martes anunciaron que Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín, tomaría su lugar en la carrera por la Casa de Nariño, y lo haría con el aval del Partido del Trabajo de Colombia (PTC). Sin embargo, la colectividad se pronunció en la mañana del miércoles, asegurando que aquello sería mentira.

Lo hicieron por medio de su cuenta de X, la misma que Camilo Romero etiquetó para anunciar que había obtenido aval del partido, uno que, hasta hoy, no ha sido negado. La publicación sobre Osorio adjunta un mensaje de Marcelo Torres, líder de la colectividad.

En él, Torres asegura que el PTC sí decidió otorgarle aval a Daniel Quintero, pero no a su esposa. ”La publicación de una supuesta invitación del PTC a su señora esposa a postularse como candidata presidencial es enteramente apócrifa, del todo falsa y no corresponde en absoluto a una decisión de nuestro Partido”, agregó.

Aquel pronunciamiento desató una polémica porque, cuando Quintero y Osorio anunciaron el aval de esta última, lo hicieron publicando una supuesta carta oficial de aceptación que, incluso, parecía estar firmada por Torres.

Esto dice el pdf compartido por la pareja para anunciar el supuesto aval del PTC:

“Apreciada Diana. En nombre de la dirección nacional del Partido del Trabajo de Colombia -PTC y, en ejercicio de nuestro compromiso con la democracia, la justicia social y la ampliación real de la participación política, le invitamos formalmente a aceptar la postulación como candidata avalada por nuestra organización política en la consulta del Frente por La Vida, programada para el 8 de marzo de este año.

Esta invitación tiene un sentido político profundo: Colombia necesita más mujeres liderando. Mujeres con criterio, valentía y vocación de servicio; mujeres que no pidan permiso para defender sus ideas; mujeres capaces de convocar a la ciudadanía con dignidad, empatía y firmeza. Su trayectoria pública, su talante y su capacidad de conectar con la gente representan justamente ese tipo de liderazgo que el país reclama”.

Carta del supuesto aval presentada por Osorio.
Carta del supuesto aval presentada por Osorio.

La carta continúa, asegurando que habría personas que buscan “callar las voces alternativas”, una frase que el mismo Quintero ha dicho para hablar de su candidatura.

Amplíe información: La historia del partido afín a Petro que recuperó su personería jurídica hace dos años y ahora avaló a esposa de Quintero

De hecho, cuando la Registraduría le negó el aval para ir a la consulta del Frente Amplio, el exalcalde de Medellín aseguró: “Es evidente que a nosotros no nos dejan participar porque representamos un cambio profundo en la política y les da miedo que nosotros estemos ahí porque saben que podemos ganar”.

Es importante resaltar que, en cuanto a la decisión de la Registraduría de no dejarlo participar, esta está basada en leyes electorales: no fue una medida arbitraria. Desde la entidad, se determinó que “aceptar la inscripción de una precandidatura de un ciudadano que participó en una consulta en la que fue derrotado y, además, pretenda hacerlo por una agrupación política diferente, es contrario a la Constitución y a la ley”.

Además, según expertos, Quintero está inhabilitado para participar en una consulta en marzo (el “frente amplio”), pero también lo estaría para participar en la primera vuelta en mayo. Según Alfonso Portela, exregistrador para lo electoral, el mayor error de Quintero fue retirarse de la consulta del Pacto en octubre del año pasado.

“Creo sus abogados fueron de pronto muy ligeros en la interpretación de ese artículo. O de pronto tuvieron una consideración de orden político y le dijeron ‘oiga, usted no va a ganar esa consulta y si no la gana queda muerto’, por así decirlo. Si no la gana, tiene que quedarse matriculado al resultado de la consulta. Aún así él toma la decisión de decir ‘me voy’, pero ese ‘me voy’ ya es demasiado tarde porque la candidatura se consolidó, la tarjeta va a estar en la calle y todos los elementos para que una candidatura sea considerada como tal y así lo expresa la norma”, dijo el experto en diálogo con EL COLOMBIANO.

Por el momento, ni Osorio ni Quintero se han pronunciado sobre la publicación del PTC.

Lea aquí: Quintero otra vez renuncia a lo que se compromete, ¿le tocará pagar millonaria multa por bajarse de la consulta del Pacto?

