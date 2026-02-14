“Eran su sombra”: otros detalles sobre el séquito de Verónica Alcocer que ha recibido contratos millonarios

El séquito de la primera dama Verónica Alcocer era una especie de sombra que la seguía a todas partes del país y del mundo. Desde que su esposo —ahora expareja, aunque siguen casados— asumió el poder en agosto de 2022, Alcocer ya no solo se rodeó de escoltas y personal de seguridad, como es usual, sino de un equipo de “asesores” que eran sus amigos. Entre ellos, el reconocido fotógrafo Mauricio Vélez y el estilista Fady Javier Flórez.
Este sábado la revista Semana reveló que la Fiscalía indaga 12 contratos firmados desde agosto de 2022 hasta finales del año pasado. Vélez y Flórez no recibieron directamente los contratos sino que se hizo a través de una cooperativa.
El modelo es básicamente una contratación interadministrativa entre Presidencia y el Sistema de Medios Públicos (RTVC), que a su vez subcontrato a la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi), cuestionada por otros contratos con esa entidad. Savi contrató a ambos asesores para prestar servicios relacionados con la logístico y producción audiovisual de la Casa de Nariño.