“Con sentido de urgencia”: detalles del segundo Consejo de Ministros de De la Espriella

Luego de más de dos horas de reunión, finalizó el segundo Consejo de Ministros del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, llevado a cabo este sábado en Barranquilla.
Al culminar el encuentro, ninguno de los ministros designados que asistieron se marcharon del lugar sin dar declaraciones sobre el encuentro.
Lo que se conoció fue un mensaje desde la cuenta de x del mismo presidente electo junto a todo su gabinete nombrado y el mensaje de que “Ya falta poco para la Patria Milagro”.