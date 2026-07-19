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“Con sentido de urgencia”: detalles del segundo Consejo de Ministros de De la Espriella

El segundo Consejo de Ministros del gobierno electo se realizó este sábado en la ciudad de Barranquilla.

  • Segundo Consejo de Ministros del gobierno de Abelardo de la Espriella (Cortesía: ABDE)
    Segundo Consejo de Ministros del gobierno de Abelardo de la Espriella (Cortesía: ABDE)
Colprensa
hace 2 horas
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Luego de más de dos horas de reunión, finalizó el segundo Consejo de Ministros del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, llevado a cabo este sábado en Barranquilla.

Al culminar el encuentro, ninguno de los ministros designados que asistieron se marcharon del lugar sin dar declaraciones sobre el encuentro.

Lo que se conoció fue un mensaje desde la cuenta de x del mismo presidente electo junto a todo su gabinete nombrado y el mensaje de que “Ya falta poco para la Patria Milagro”.

Sobre el encuentro se había conocido previamente que sus discusiones iban a estar centradas en el desarrollo del empalme previo a su posesión presidencial del 7 de agosto, sumado a la discusión de los proyectos que se presentarán al próximo Congreso de la República.

Desde el equipo de comunicaciones de Abelardo de la Espriella señalaron que en el encuentro de este sábado se revisó la hoja de ruta de la administración entrante, la articulación entre los diferentes sectores.

Además, se discutieron las diferentes acciones necesarias para garantizar un comienzo ordenado, responsable y enfocado en las principales necesidades de los colombianos.

“El presidente electo ha impartido instrucciones para que todo el equipo de Gobierno trabaje de manera coordinada, con objetivos claros, sentido de urgencia y plena responsabilidad frente al mandato recibido en las urnas”, señalaron.

En el pronunciamiento agregaron que todo el gabinete se está preparando “para actuar desde el primer día”, insistiendo en que “no habrá espacio para la improvisación: habrá dirección, trabajo en equipo y decisiones firmes para recuperar el orden, fortalecer las instituciones y poner al Estado al servicio de los ciudadanos”.

En contexto: De la Espriella lidera este sábado en Barranquilla su segundo consejo de ministros

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Preguntas y respuestas

¿Cuál es la fecha oficial en la que Abelardo de la Espriella asumirá la presidencia?
El presidente electo Abelardo de la Espriella tomará posesión de su cargo el próximo 7 de agosto de 2026. Esta fecha marca el inicio formal de su administración y el fin del proceso de empalme con el gobierno saliente.
¿Qué temas prioritarios se trataron en el segundo Consejo de Ministros?
Los ejes centrales de la reunión fueron la planificación del proceso de empalme y la estructuración de los proyectos legislativos que serán presentados al Congreso de la República al iniciar su periodo presidencial.
¿Qué implica el “sentido de urgencia” que el presidente electo pidió a su gabinete?
El “sentido de urgencia” se refiere a la instrucción de trabajar de forma coordinada, responsable y sin improvisaciones desde el primer día, con el objetivo de ejecutar el mandato recibido en las urnas de manera inmediata al asumir el mando.

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