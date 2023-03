La luna de miel llegó a su fin: así se le rompió la coalición a Petro

El exceso de confianza que el Mandatario puso sobre su gobernabilidad se esfumó y ahora, según fuentes de Palacio, se vio obligado a agarrar la calculadora para hacer cuentas de sus apoyos. ¿Qué pasó? Resulta que los papeles se le voltearon y la burocracia no le alcanzó, pues los partidos Conservador, Liberal y La U –que se decantaron como sus aliados– no resistieron a la avalancha de reformas y armaron una disidencia dentro de la coalición de gobierno.

Esta reforma fue el lastre que llevó a la ruptura de la coalición, pues a la fecha sigue sin tener su primer debate y aunque se radicó en un primer momento, los partidos tradicionales no están del todo convencidos de que Petro vaya a hacerle los ajustes a los que se comprometió después de que se hundió el primer articulado que radicó.

El ministro del Interior y principal enlace del Gobierno con el Congreso, Alfonso Prada, reconoció que pese a que Petro no lleva ni un año en el poder, su luna de miel con el Capitolio ya llegó a su fin. “Eso terminó hace rato. Creo que la luna de miel dura muy poco. Cada proyecto hay que armarlo en mayoría. Siempre lo he dicho, las coaliciones son supremamente leves, difíciles de mantener”, expuso Prada en la W.

Para tratar de solventar ese inconformismo, el Mandatario le pidió a Prada premura en los ‘retiros espirituales’ con esos tres partidos y con la Alianza Verde, pero estas actividades en las que el Gobierno mandó a sus ministros para que entraran en detalles sobre las reformas de salud, laboral y pensional no terminaron rindiendo los frutos que el Presidente esperaba y, una vez más, dejaron claro el inicio de la ruptura de su coalición.

Muestra de ello han sido las al menos dos reuniones privadas que sostuvo en el último mes y medio con los jefes del Conservador, Efraín Cepeda; Liberal, César Gaviria; y La U, Toro; quienes todavía no están del todo convencidos con la reforma a la salud.

“Estamos en la coalición pero no quiere decir que todo lo aceptemos, estamos para construir argumentando para que queden mejor las reformas y quien salga beneficiado sea la gente”, le dijo Dilian Francisca Toro, directora de La U, a este diario sobre su negativa frente a este proyecto.

Ese mensaje fue entendido por las bancadas de los diferentes partidos como un intento de presión y no funcionó. Ese aparente chantaje, sumado al plan de acabar con las EPS y crear un sistema manejado por el Estado, desató un inconformismo que terminó uniendo a conservadores, liberales y La U contra el Gobierno, tres partidos que pueden frenar cualquier reforma al tener, juntos, 38 votos en el Senado y 75 votos en la Cámara.

“Quizás en los círculos del poder económico se tejan mecanismos para impedir, a partir del dinero, una época de cambios en Colombia. Si eso es así, solo hay que recordar 1938, detener la Revolución en Marcha condujo al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y a una violencia que aún no termina”, advirtió Petro desde el balcón.

¿La razón? En el nuevo articulado se incluyó poco de lo que se había “concertado” con Petro para evitar la eliminación de las EPS. Este viernes el Presidente se reunió con Toro y los técnicos para tratar de subsanar el nuevo inconveniente, pero no se llegó a un acuerdo definitivo y tendrán una cita el próximo lunes.

Entre este jueves y viernes se confirmó que la reforma a la salud no logró componerse pese a las reuniones de Petro con Cepeda, Gaviria y Toro. Este diario conoció que el jueves técnicos del Ministerio de Salud le presentaron a esos tres jefes del Conservador, Liberal y La U, el borrador del nuevo articulado del proyecto y los tres quedaron molestos.

Esta rebeldía de los partidos con tendencia a la izquierda obligó a que Petro optara por hundir la reforma política en la Comisión Primera del Senado, pero esa fue solo la punta del iceberg de la crisis interna en la coalición oficialista, ya que detrás hay una serie de trabas que tiene previstas los tres partidos tradicionales, que no solo planean descuadernar –y de paso hundir– la reforma a la salud, sino también la laboral y la pensional.

Ese fue el primer campanazo que advirtió sobre la real división, pues aunque esa reforma había pasado sus primeros cuatro debates en 2022, se hundió en medio de la polémica por beneficios que se otorgaban a partidos y a congresistas. Lo más sensible es que aliados incondicionales de Petro como la Alianza Verde e incluso el Pacto Histórico no apoyaron el proyecto.

Quien no está contento con este proyecto es Gaviria. Un representante a la Cámara liberal le dijo anónimamente a EL COLOMBIANO que Gaviria citó a su bancada el 21 de marzo y “expresó que no está conforme con el resultado final de la reforma, por lo que considera presentar su contrarreforma a la salud”, que, en resumidas cuentas, hundiría el proyecto oficialista que no alcanzaría los apoyos suficientes, pues el Gobierno perdería de tajo con los liberales 13 votos en Senado y 33 en Cámara.

A esto se le suma que los conservadores, con 15 votos en Senado y 26 en Cámara, dejaron coja la reforma laboral de Petro. Cepeda reunió a su bancada el 22 de marzo y anunció que no apoyará el proyecto reformista si no se dan cambios significativos en el articulado. Además, este diario conoció que La U, que tiene 10 curules en Senado y 16 en Cámara, tampoco le caminará a esta reforma y Toro, su jefa, ya inició contactos con los partidos azul y rojo para pensar una contrarreforma.

La alianza entre estos tres partidos confirmó la ruptura de la coalición con la creación de su propia disidencia interna que dejó al oficialismo en el Congreso dividido: por un lado están estos tres tradicionales trabajando de la mano, por el otro, están el Pacto y Comunes más dispuestos a escuchar a Petro; mientras que los verdes, molestos por la reforma política, han asumido una postura más independiente.

Ahora sin tener aseguradas las mayorías de su lado, la Casa de Nariño tiene previsto barajar otras opciones legales para implementar las reformas que le rechacen, pues de hundirse estos proyectos, el Gobierno podría incluso contemplar la opción de recurrir a una constituyente o un referendo, donde no sea el Congreso, sino los ciudadanos los que tomen la decisión.

Oposición e independientes dan la ruptura por hecho

Las voces de oposición e independientes en el Congreso aseguran que el plan reformista con el que consideran que el Gobierno saturó al Legislativo llevó a que se confirmara esta ruptura en la coalición. El senador David Luna, del partido opositor Cambio Radical, aseguró que Petro ha perdido el control de las mayorías en el Congreso por su afán de reformar diversos frentes del país al tiempo y con reformas que carecen, según él, de consensos. “El Congreso ha sido sensato al no tragar entero con proyectos como la reforma a la salud, hace falta verdadero diálogo y consensos para estructurar estas reformas”. Por su parte, la representante independiente Jénnifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso señaló que la coalición está rota porque los tradicionales están inconformes y le meten la mano “a asuntos de fondo en las políticas de transformación”.