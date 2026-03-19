Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

Hollman Morris estaría intimidando a mujer que lo denunció por presunto acoso sexual: “llegó a grabar con RTVC la audiencia en Fiscalía”

Lina Castillo se enfrenta a la Justicia, pero no por las crudas denuncias que hizo sobre presunto acoso hacia Morris, director de RTVC. Castillo se encuentra en el banquillo de los acusados, señalada de presunta injuria y calumnia por Morris. En medio de aquel proceso, periodistas y activistas denuncian presuntas intimidaciones por parte del funcionario.

  Morris, actual gerente de RTVC, tiene varias denuncias por supuesto/presunto acoso y otro tipo de violencias basadas en género en su contra. Algunas han sido desestimadas por la Justicia, otras siguen rondando la opinión pública. FOTO: ISTOCK Y COLPRENSA
  Castillo en la oficina del Concejo donde habría trabajado con Morris. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA
  Audiencia con Morris y Castillo. FOTO: SUMINISTRADA
  Audiencia con Morris y Castillo. FOTO: SUMINISTRADA
Loren Sofía Buitrago Bautista
hace 4 horas
En 2019, Lina Castillo denunció a Hollman Morris por conductas relacionadas con actos de presunto acoso sexual. Dos meses después, a Castillo la amenazaron con matarla si no guardaba silencio. Cuatro años después, Morris la denunció por presunta injuria y calumnia, alegando que su relato sobre acoso había sido falso.

Castillo no tenía pruebas tangibles de lo que relató. Tenía sus recuerdos, su palabra y la de otras mujeres que la respaldaron. Pero aquello no fue suficiente. Tras las denuncias, y antes de ser llevada al tribunal por parte de quien señaló como su acosador, Castillo rectificó la denuncia y se apartó del caso.

A pesar de eso, su relato siguió recorriendo la opinión pública, los medios de comunicación y los debates políticos. Y es que este resalta por su crudeza y gravedad.

¿Por qué Lina Castillo denunció a Hollman Morris?

Todo habría ocurrido cuando fue consejera distrital de Juventud en el Concejo Distrital de Planeación Territorial. Allí conoció a Morris, y éste le dijo: “te propongo pagarte 400.000 pesos semanales mientras tú te pones en la tarea de buscar noticias y prensa sobre la crisis de salud pública en Bogotá”.

El acuerdo fue verbal. Es decir, no quedaron documentos que probaran que ella trabajaba para Morris. Ese es uno de los argumentos que el gerente de RTVC utiliza para sustentar que, según él, las denuncias de Castillo serían totalmente falsas. Al mismo tiempo, siguen circulando fotos de Castillo en la oficina.

En su momento, en una entrevista con La FM, Castillo había comentado en ese entonces que “además de las típicas frases por ir en falda, soy de rasgos morenos, un día empezó el primer comentario, salió alusivo al tema de que quería estar con una morena y me picaba el ojo. Una vez salimos a almorzar con todo el equipo, me pidió que me sentara al lado de él y me tomó de las piernas. En ese momento empecé a distanciarme del equipo, a distanciarme un poco de toda la parte del trabajo y pues de la parte laboral”.

Incluso, este jueves, la excolega de Castillo, Carolina Valencia, corroboró sus denuncias. En declaraciones a Blu Radio, Valencia, quien fue secretaria privada de Morris, afirmó haber sido testigo de los comportamientos inapropiados:

A Lina le tenía un gran morbo en esa oficina... Sí le tocó las piernas en un restaurante, fui testigo. Decía ‘quiero negra’, le decía mucho que se pusiera falda porque así alegraba la vista en la oficina. Esas palabras con contenido sexual siempre estuvieron en palabras de Hollman hacia Lina”.

La exsecretaria contó que en el ambiente laboral, “eran siempre muy morbosos. Incluso, alguna vez pusieron películas porno en el computador del Concejo y empezaron a preguntarnos que si nos gustaba, que sí lo hacíamos así”.

Y agregó: Era de verdad asfixiante y asqueroso y, como dijo Lina y en eso coincidíamos muchas veces, era como: a qué horas vamos a salir de esta oficina, porque era un infierno, realmente el ambiente de esta oficina”, dijo en la emisora.

La denuncia completa fue expuesta por el medio con enfoque de género: Volcánicas. En el relato, Castillo aseguró que, en una ocasión, durante un almuerzo:

“me senté al costado izquierdo de Hollman. Él se golpeó las piernas con las palmas de sus manos y me dijo: ‘Siéntate acá negrita, este es tu puesto’ y yo me negué”.

También le habría hecho, según Castillo, comentarios como que se fuera en falda a los debates importantes del Concejo para: “distraer a todo el mundo y que votaran negativo”.

Tras las denuncias llegaron las intimidaciones. Según Castillo, la habrían llamado para amenazarla, y una vez, en un municipio a las afueras de Bogotá, hombres armados la llevaron hasta un potrero, donde le pusieron una pistola en la boca.

“Nunca me quitaron el celular, ni me esculcaron la maleta, solo me dijeron que eso me pasaba si seguía hablando de Hollman, que me quedara callada. Que callada era mucho mejor para mí, mi mamá y mi hermana”, narró.

¿Por qué están criticando a Hollman Morris?

Recientemente hubo una nueva audiencia en el proceso por presunta injuria y calumnia contra Castillo. Sería este espacio el que suscitó críticas en redes sociales puesto que, según las denunciantes, Morris habría llegado a la audiencia acompañado de personal de RTVC como “forma de intimidación”.

En un video conocido por este medio, Morris le indica a uno de los camarógrafos de RTVC que se quede grabando la audiencia. Además, quienes estaban allí aseguran que las cámaras grababan “intensamente” a Castillo y las demás mujeres que la acompañaban.

Según las denunciantes, cuando las audiencias son virtuales, Hollman Morris ingresa a las mismas usando el logo de RTVC de fondo, algo que califican como innecesario e intimidatorio.

Una de las críticas fue realizada por la periodista Ana Cristina Restrepo. Ella aseguró: ”A usted, Hollman Morris, el poder lo tiene enloquecido, lleva a tribunales a una mujer que lo denunció y después llega con gente de RTVC a la audiencia, ¿qué tipo de intimidación es esa? ¿Qué dice la Fiscalía? ¿No HAY UNA SOLA PERSONA CON ENFOQUE DE GÉNERO en esa sala?”.

Nórida Rodríguez, exgerente de RTVC, dijo: “Pero a la que acusaron de tener mafias en la entidad fue a mi. Todo en contra de la ley y los entes de control cómplices”.

Matilde de los Milagros, periodista de Volcánicas, agregó: “Creo en todas las denuncias en contra de Hollman Morris. Mi opinión después de oír a muchas de sus víctimas es que es un hombre que abusa de su poder, para agredir y para defenderse. Soportado por el presidente y por un medio de comunicación público. Impresentable”.

Por último, Diana Salinas, directora del medio Cuestión Pública, dijo: “Hollman Morris, gerente de RTVC tiene todo el aparato de comunicación del estado a su favor. Llevó a juicio a Lina, una mujer que se atrevió a denunciarlo. Para colmo, tiene a la Fiscalía por defensor y posa de víctima. ¿Cómo es que la justicia y la Fiscalía llegaron hasta acá?”.

La situación también escaló al debate político. Jennifer Pedraza, actual representante a la Cámara y próxima senadora, escribió: “El machito de Hollman Morris está utilizando RTVC para enviar peridotitas a intimidar a Lina Castillo, quien lo denunció con mucho valor por acoso. Esto es lo que pasa cuando le entregan poder político a los machistas: que lo usan para callar a las mujeres que denuncian”.

El proceso contra Castillo sigue en medio de las críticas. Hollman Morris sigue negando las acusaciones por supuesto acoso.

