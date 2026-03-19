Hollman Morris estaría intimidando a mujer que lo denunció por presunto acoso sexual: “llegó a grabar con RTVC la audiencia en Fiscalía”

En 2019, Lina Castillo denunció a Hollman Morris por conductas relacionadas con actos de presunto acoso sexual. Dos meses después, a Castillo la amenazaron con matarla si no guardaba silencio. Cuatro años después, Morris la denunció por presunta injuria y calumnia, alegando que su relato sobre acoso había sido falso.
Castillo no tenía pruebas tangibles de lo que relató. Tenía sus recuerdos, su palabra y la de otras mujeres que la respaldaron. Pero aquello no fue suficiente. Tras las denuncias, y antes de ser llevada al tribunal por parte de quien señaló como su acosador, Castillo rectificó la denuncia y se apartó del caso.