Volcánicas buscó contactar a los señalados, pero no hubo respuesta. Solo consiguieron hablar con Oscar Rosales, asesor de comunicaciones para Rtvc, quien explicó que sería a través de él que se conocería la postura del medio frente a las acusaciones contra sus empleados.

EL COLOMBIANO se comunicó con Rosales, y este dejó claro que no es vocero de los señalados, RTCV no tiene las facultades para juzgarlos y que, por ahora, no los retirará de sus cargos y funciones.

Esta casa editorial también tuvo acceso al comunicado que Rtvc envió este 29 de noviembre a la revista, buscando dar respuesta a las preguntas que esta realizó sobre las denuncias y las quejas presentadas en su reportaje, y que compartió con sus lectores y lectoras al final de la investigación.