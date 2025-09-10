Edecán de Presidencia fue denunciado por presunto acoso sexual y violencia de género; Procuraduría abrió investigación

Este miércoles, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el Mayor Sammy Ernesto Rodríguez Lemus por “por presunto acto sexual y violencia de género”. Rodríguez fungía como edecán de la Presidencia de la República hasta enero de este año, pero sigue formalmente vinculado por estar “en una comisión colectiva permanente de estudios”, según la denuncia del Ministerio Público.
El caso fue denunciado por una oficial del Ejército, quien advirtió ante la Defensoría del Pueblo, en Bucaramanga, que el hecho se habría presentado el 13 de mayo de 2025 durante una conmemoración militar en la sede de la Segunda División del Ejército.