Edecán de Presidencia fue denunciado por presunto acoso sexual y violencia de género; Procuraduría abrió investigación

Según la denuncia, los actos habrían ocurrido en el cantón de la Segunda División del Ejército Nacional el pasado 13 de mayo de 2025. El Mayor Sammy Ernesto Rodríguez Lemus “está en una comisión colectiva permanente de estudios” desde enero.

  El caso también llegó a la Fiscalía que abrió una noticia criminal por los hechos por presunto acto sexual violento. Fotos: cortesía
    El caso también llegó a la Fiscalía que abrió una noticia criminal por los hechos por presunto acto sexual violento. Fotos: cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

Este miércoles, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el Mayor Sammy Ernesto Rodríguez Lemus por “por presunto acto sexual y violencia de género”. Rodríguez fungía como edecán de la Presidencia de la República hasta enero de este año, pero sigue formalmente vinculado por estar “en una comisión colectiva permanente de estudios”, según la denuncia del Ministerio Público.

El caso fue denunciado por una oficial del Ejército, quien advirtió ante la Defensoría del Pueblo, en Bucaramanga, que el hecho se habría presentado el 13 de mayo de 2025 durante una conmemoración militar en la sede de la Segunda División del Ejército.

“La evaluación del episodio, asumido por la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública, determinó que hubo, al parecer, actos que comprometieron la conducta del oficial, razón por la que el ente de control decidió abrir la investigación disciplinaría en contra del mayor del Ejército”, dijo la Procuraduría en un comunicado.

Además, pidió además la práctica de pruebas para determinar si los hechos denunciados llevan a la adopción de posibles sanciones disciplinarias.

“No la dejaré ascender porque trabajo con Petro”

LaW Radio reveló un informe del relato de la víctima cuya identidad se mantiene en reserva para su protección.

La mayor que denunció a Rodríguez aseguró que, en presencia de su hijo menor de 12 años, el edecán descendió del vehículo ante la insistencia de los suboficiales y tomó la maleta escolar del niño, “tratando de ocasionarle daños” y al parecer en estado de embriaguez. También contó que los suboficiales lograron recuperar la maleta y que un sargento le recomendó retirarse, “ya que sobresalía la intencionalidad del mayor Rodríguez de violentar el vehículo”.

Más adelante, la oficial relató, según el informe revelado por esa emisora que Rodríguez le dijo: “¿Usted sabe hacer rico el amor?”. Ella habría respondido: “Respete, soy una mujer casada con otro oficial superior; respete a mi hijo”.

Sin embargo, la mujer afirmó que el oficial, estando en la silla de atrás, procedió a “violentar” su intimidad, tocando su hombro y senos.

Luego, relató, la habría insultado: “P*rra, m*lparid*, hijuep***, p*rra hijuep***, devuélvame el celular, la voy a enviar para la m**rda y no la voy a dejar ascender porque yo trabajo con (Gustavo) Petro, p*rra hijuep***”.

En su informe, la oficial también denunció presiones posteriores y manifestó que “integridad laboral, familiar y personal”.

El caso también llegó a la Fiscalía que abrió una noticia criminal por los hechos por presunto acto sexual violento. De hecho, algunos testigos han acudido al ente investigador a dar su versión de lo ocurrido, según la W Radio.

El Ejército Nacional emitió un comunicado en el que expresó que “no tolera ningún acto de violencia ejercido en contra de cualquier ser humano, así como hechos que vayan en contravía del ordenamiento jurídico, la Política de Género y de los principios y valores institucionales”.

Fiscalía General de la Nación
Presidencia
Procuraduría
acoso sexual
violencia de género
Gobierno Nacional
Petro
gobierno
Dapre
Acoso
Gobierno del cambio
Fiscalía
Colombia
Bogotá
Gustavo Petro
Angie Lizeth Rodríguez
Utilidad para la vida