Edecán de Presidencia fue denunciado por presunto acoso sexual y violencia de género; Procuraduría abrió investigación

Este miércoles, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el Mayor Sammy Ernesto Rodríguez Lemus por “por presunto acto sexual y violencia de género”. Rodríguez fungía como edecán de la Presidencia de la República hasta enero de este año, pero sigue formalmente vinculado por estar “en una comisión colectiva permanente de estudios”, según la denuncia del Ministerio Público. El caso fue denunciado por una oficial del Ejército, quien advirtió ante la Defensoría del Pueblo, en Bucaramanga, que el hecho se habría presentado el 13 de mayo de 2025 durante una conmemoración militar en la sede de la Segunda División del Ejército.

“La evaluación del episodio, asumido por la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública, determinó que hubo, al parecer, actos que comprometieron la conducta del oficial, razón por la que el ente de control decidió abrir la investigación disciplinaría en contra del mayor del Ejército”, dijo la Procuraduría en un comunicado. Además, pidió además la práctica de pruebas para determinar si los hechos denunciados llevan a la adopción de posibles sanciones disciplinarias.

“No la dejaré ascender porque trabajo con Petro”

LaW Radio reveló un informe del relato de la víctima cuya identidad se mantiene en reserva para su protección. La mayor que denunció a Rodríguez aseguró que, en presencia de su hijo menor de 12 años, el edecán descendió del vehículo ante la insistencia de los suboficiales y tomó la maleta escolar del niño, “tratando de ocasionarle daños” y al parecer en estado de embriaguez. También contó que los suboficiales lograron recuperar la maleta y que un sargento le recomendó retirarse, “ya que sobresalía la intencionalidad del mayor Rodríguez de violentar el vehículo”.