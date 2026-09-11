Denuncian gasto de 7 billones en la ANT y solo el 6,6% en meta de tierras en el gobierno Petro

La nueva directora general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y exrepresentante a la Cámara, Lina María Garrido, calificó de “aberrante” la gestión de la entidad durante el gobierno Petro.
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En un Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura, Garrido señaló que había una brecha entre los recursos que recibió la ANT el cuatrenio pasado y los resultados que, según su balance, se alcanzaron en materia de acceso y formalización de tierras.