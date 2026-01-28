Radican la primera denuncia contra el Ejército por comprar pocillos con dinero destinado al Catatumbo

Según la Red de Veedurías, la denuncia apunta a decisiones que habrían permitido desviar recursos asignados a la seguridad de la tropa y del país “en trivialidades que terminan desdiciendo de la misionalidad” del Ejército como entidad encargada de la defensa nacional. La organización sostuvo que los hechos deben ser investigados y sancionados por las autoridades competentes y manifestó su expectativa de que la Fiscalía adelante el proceso sin omisiones.

La Red de Veedurías Ciudadanas radicó una denuncia penal contra altos mandos del Ejército Nacional por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos destinados a atender la crisis de seguridad en la región del Catatumbo . L a acción judicial se presenta tras la revelación de una investigación periodística que expuso gastos millonarios en artículos que no estarían directamente relacionados con las operaciones militares en una de las zonas más golpeadas por la violencia armada.

El contexto de la denuncia surge a partir de una investigación publicada por la revista Semana , que reveló que cerca de medio billón de pesos fue transferido al Ejército Nacional con el objetivo de estabilizar el territorio y enfrentar a las estructuras criminales que continúan operando en el Catatumbo, pese a los acercamientos del Gobierno en el marco de la denominada política de paz total .

De acuerdo con los documentos conocidos, el Ejército contó con un presupuesto de 443.444 millones de pesos para la adquisición de dotación y equipos destinados a las tropas desplegadas en esa región.

No obstante, el desglose de los gastos generó controversia. La investigación periodística detalló que más de 1.200 millones de pesos fueron destinados a la compra de artículos como 1.000 pocillos para café por un valor de 10,5 millones de pesos, 1.000 camisetas por 17 millones y 1.000 gorras por 15,5 millones de pesos. A estos rubros se suman adquisiciones de papel bond ecológico, plotters de impresión, impresoras de diseño, papel estampado, cartuchos de tinta, guillotinas y máquinas duplicadoras full color, estas últimas con un costo de 435,2 millones de pesos por cuatro unidades.

Asimismo, se reportó la compra de computadores portátiles para diseño gráfico por 24,9 millones de pesos y rollos de papel máster por 243,7 millones. Estos gastos, según la investigación, contrastan con el carácter operativo y de seguridad que debía tener la inversión en una región marcada por la presencia de grupos armados ilegales y el riesgo permanente para la Fuerza Pública y la población civil.

En su denuncia, la Red de Veedurías calificó los hechos como “bochornosos” y sostuvo que comprometen la confianza en el manejo de los recursos públicos asignados a la seguridad nacional. El caso quedó ahora en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si hubo responsabilidades penales en la planeación y ejecución de estos gastos.

