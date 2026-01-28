Radican la primera denuncia contra el Ejército por comprar pocillos con dinero destinado al Catatumbo

La Red de Veedurías Ciudadanas radicó una denuncia penal contra altos mandos del Ejército Nacional por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos destinados a atender la crisis de seguridad en la región del Catatumbo. La acción judicial se presenta tras la revelación de una investigación periodística que expuso gastos millonarios en artículos que no estarían directamente relacionados con las operaciones militares en una de las zonas más golpeadas por la violencia armada.
Según la Red de Veedurías, la denuncia apunta a decisiones que habrían permitido desviar recursos asignados a la seguridad de la tropa y del país “en trivialidades que terminan desdiciendo de la misionalidad” del Ejército como entidad encargada de la defensa nacional. La organización sostuvo que los hechos deben ser investigados y sancionados por las autoridades competentes y manifestó su expectativa de que la Fiscalía adelante el proceso sin omisiones.
