Denuncian penalmente a Juliana Guerrero por designación irregular del rector de la Universidad del Cesar

En marzo de este año, cuando la Fiscalía esperaba a Juliana Guerrero para imputarle cargos por presunta falsedad ideológica y fraude procesal, ella no llegó. Pero sí fue a la Universidad Popular del Cesar y participó en la designación de Guillermo Andrés Echevarría Gil como rector. Aquel episodio le costó una nueva denuncia.

En días recientes, el abogado Belisario Jiménez Lúquez, radicó la acción judicial ante la Fiscalía General de la Nación. Pero, ¿por qué?

Recientemente, la Sección Quinta del Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del nombramiento de Echevarría, argumentando que el funcionario no cumplió con el requisito de idoneidad exigido por los estatutos internos de la universidad, los cuales demandan una experiencia no inferior a cinco años en educación superior.

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La defensa del rector pretendía validar labores realizadas en 2020 en la institución UPARSISTEM S.A.S.. No obstante, el Consejo de Estado desestimó este tiempo, aclarando que dicha entidad es un centro de formación para el trabajo y el desarrollo humano, los cuales tienen prohibición expresa por ley para ofertar programas de educación superior.

Ahora, en la nueva denuncia de Jiménez, el abogado señaló que aquellas irregularidades e inhabilidades eran conocidas por todo el Consejo de la universidad, del cual hace parte Guerrero.

“Los denuncié porque considero que actuaron dolosamente, a pesar de todas las advertencias que se hicieron para que no se designara a Guillermo Echavarría como rector de la UPC”, explicó textualmente el abogado, que pide que se investigue y juzgue a los responsables del nombramiento por los delitos de prevaricato por acción y concierto para delinquir.

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Es importante mencionar que la denuncia no es solo contra Guerrero, sino también contra Xavier Miguel Estrada Escudero, delegado del Ministerio de Educación; Marlon José Bastidas Barranco, representante de los docentes; Armando Luis Cotes de Armas, representante de las directivas académicas y Óscar Pacheco Hernández, representante de los exrectores.

“Concierto para delinquir porque ellos se pusieron de acuerdo para elegir al rector en una sesión de apenas ocho minutos, sin evaluar hojas de vida ni estudiar ninguna otra consideración”, añadió Jiménez.

Sobre el nombramiento del rector, Jennifer Pedraza, recién electa senadora y una de las voces más críticas frente a Juliana Guerrero, aseguró que, aunque hoy la delegada del Gobierno ante la Universidad Popular del Cesar tiene audiencia de imputación, continúa en ese cargo pese a los cuestionamientos.

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