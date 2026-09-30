Fiscal Camargo enfrenta otra denuncia en su contra por actuación en el caso UNGRD: ¿qué hay detrás de la nueva acusación?

La fiscal general Luz Adriana Camargo enfrenta una nueva denuncia por su actuación frente al escándalo de corrupción de la UNGRD. Esta vez, por una presunta omisión al no haber compulsado copias sobre chats que ya estaban en poder del ente investigador y que involucran al hoy magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández. La denuncia fue radicada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por el activista Daniel Páez Mancera, quien pidió que se determine por qué esas conversaciones no fueron remitidas para que se estableciera si había lugar a una investigación contra Fernández. El ciudadano cuestionó el manejo que hizo la Fiscalía de información obtenida dentro de la investigación por el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Según Páez, los chats, revelados por Cambio, estaban en manos del organismo y, pese a su contenido, no se habría dado el traslado correspondiente. Le puede interesar: Exclusivo: La denuncia engavetada por falso testimonio contra el ‘prestamista’, testigo clave en el caso UNGRD

En concreto, solicitó indagar qué ocurrió dentro de la Fiscalía desde el momento en que tuvo conocimiento de esas conversaciones. Se refiere a los chats entre Fernández y Olmedo López, exdirector de la UNGRD y uno de los principales implicados en el escándalo. En ellos, al parecer, quedaría al descubierto la presunta complicidad o conocimiento del hoy magistrado en las actuaciones de corrupción que saqueó recursos de la entidad para pagar sobornos a congresistas y así salvar las reformas del Gobierno en el legislativo. Para entonces, Fernández era el secretario jurídico de la Presidencia de Gustavo Petro.

Los mensajes también hacen referencia a decisiones sobre nombramientos y convocatorias a reuniones. Una de las conversaciones, por ejemplo, contiene una frase en la que Fernández le habría informado a López que había puesto al tanto al “jefe”, en referencia, presuntamente, al exjefe de Estado. El contenido de los intercambios, sin embargo, no permite establecer qué información habría recibido Petro ni si las referencias al mandatario estaban relacionadas con actuaciones regulares del Gobierno o con las irregularidades que posteriormente se conocieron en la UNGRD. Páez Mancera solicitó que se abra una investigación para establecer si la actuación de la fiscal general pudo constituir una omisión y pidió que se incorporen al proceso elementos del expediente de la UNGRD que permitan reconstruir cómo fueron obtenidos, analizados y manejados los chats. Entérese: Luz Adriana Camargo defiende su criticada gestión por los procesos que avanzan lento y raja la Paz Total de Petro En medio de los cuestionamientos, Luz Adriana Camargo, salió a dar cuentas. Defendió las decisiones de su administración, reconoció algunos desaciertos y respondió por los tiempos de actuaciones clave, entre ellas las relacionadas con el escándalo de la UNGRD. En entrevista con Noticias Caracol, la fiscal sostuvo que la investigación permitió establecer la existencia de una estructura criminal y avanzar hasta la acusación de funcionarios de alto nivel. Frente a los cuestionamientos por una presunta falta de acciones contra los llamados ‘pesos pesados’, afirmó que la Fiscalía ha compulsado copias contra 33 congresistas ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Lea más: Caso UNGRD: Fiscal Camargo reconoce que hubo fallas que facilitaron la fuga de Carlos Ramón González

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