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Alejandro Char denunciará penalmente a Petro por injuria y calumnia

El alcalde barranquillero interpondrá el recurso ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por una serie de señalamientos que el jefe de Estado hizo en su contra.

  • El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, denunciará al presidente Gustavo Petro. FOTOS: Colprensa
    El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, denunciará al presidente Gustavo Petro. FOTOS: Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, interpondrá una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro por injuria y calumnia tras una serie de acusaciones que este hizo en contra del mandatario local y su familia.

La situación tuvo origen por el violento puente festivo del sábado 27 al lunes 29 de junio, cuando las autoridades reportaron 21 homicidios en la capital del Atlántico, hechos que hasta el momento son materia de investigación.

Entérese: Estas son las seis condiciones que pide Restrepo a Petro para formalizar el empalme

Al respecto, el jefe de Estado realizó una publicación en su cuenta de X en la que hizo graves señalamientos y atribuyó la responsabilidad de los crímenes a la familia Char.

En su escrito, Petro también los señaló de estar ligados a una supuesta estructura ilegal que funcionaría como un “banco paralelo”, el cual presta dinero y luego cobra con ayuda de bandas armadas.

“La inseguridad de Barranquilla proviene, precisamente, de las bandas armadas que, según se afirma, garantizan el pago de los créditos que entrega la familia Char a través de un supuesto banco paralelo. Para ello, amenazan con armas a los deudores y deudoras con el fin de obligarlos a pagar. Necesitan que esos créditos sean cancelados porque, de lo contrario, los activos no se lavarían”, escribió Petro.

“Las bandas con las que se amenaza a los deudores del ‘Banco de los Char’ compran votos, lo que habría ayudado a Abelardo a ganar la presidencia. Sin embargo, al mismo tiempo, esas mismas bandas que, según se afirma, ayudan a la familia Char, se apoderan de los barrios mediante la extorsión, porque consideran que el alcalde es su socio”, agregó.

La denuncia de Alejandro Char contra Gustavo Petro

Por los señalamientos en su contra, el alcalde de Barranquilla interpondrá una denuncia penal en contra del presidente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

“Las afirmaciones del presidente saliente buscan sembrar caos en Barranquilla, que ha sido abandonada por el Gobierno central, y entorpecer la labor que, con mucho esfuerzo, estamos haciendo los barranquilleros para hacer frente a las consecuencias que la fracasada “Paz Total” nos ha dejado en materia de seguridad urbana”, expresó Char en un post de X.

La Policía y la Fiscalía avanzan en la recopilación de testimonios sobre los hechos ocurridos durante el puente festivo, especialmente el sábado 27 de junio, cuando se registraron nueve asesinatos en Barranquilla y Soledad.

Siga leyendo: Consejo de Estado suspende resolución y frena diálogos entre Gobierno Petro y la Segunda Marquetalia

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