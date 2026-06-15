Menor de 7 años ya declaró en caso de estadounidense capturado en Bogotá por presunto abuso sexual, ¿qué dijo?

Todavía no se ha esclarecido qué fue lo que realmente ocurrió este domingo en el barrio Navarra, en la localidad de Usaquén, en Bogotá, donde un hombre fue capturado luego de que sus vecinos lo grabaran en un balcón junto a un menor de edad que, presuntamente, habría sido víctima de abuso sexual.

Por ahora, lo que se conoce es que el detenido es Grant Gail, un ciudadano estadounidense que habría llegado a la capital colombiana con el propósito de adoptar a tres menores de edad junto a su pareja. Uno de ellos sería el niño que aparece en el video que se hizo viral este fin de semana.

Contexto: Autoridades revelan nuevos detalles sobre hombre capturado en Bogotá por abuso sexual a un niño

El caso continúa bajo investigación de las autoridades, que buscan determinar qué ocurrió dentro de este apartamento de renta corta. Sin embargo, ya se han conocido algunos avances del proceso judicial.

El periódico El Tiempo reveló que el menor de 7 años que habría sido víctima de abuso ya entregó su testimonio.