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Menor de 7 años ya declaró en caso de estadounidense capturado en Bogotá por presunto abuso sexual, ¿qué dijo?

El niño de 7 años que aparece en el video que generó alarma en Bogotá ya entregó su testimonio ante las autoridades. Grant Gail, el hombre detenido, aún continúa detenido mientras las autoridades esclarecen lo ocurrido.

  • Gail llegó a Colombia el pasado 6 de junio, según contó Migración Colombia. FOTO: Captura de pantalla
    Gail llegó a Colombia el pasado 6 de junio, según contó Migración Colombia. FOTO: Captura de pantalla
El Colombiano
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hace 2 horas
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Todavía no se ha esclarecido qué fue lo que realmente ocurrió este domingo en el barrio Navarra, en la localidad de Usaquén, en Bogotá, donde un hombre fue capturado luego de que sus vecinos lo grabaran en un balcón junto a un menor de edad que, presuntamente, habría sido víctima de abuso sexual.

Por ahora, lo que se conoce es que el detenido es Grant Gail, un ciudadano estadounidense que habría llegado a la capital colombiana con el propósito de adoptar a tres menores de edad junto a su pareja. Uno de ellos sería el niño que aparece en el video que se hizo viral este fin de semana.

Contexto: Autoridades revelan nuevos detalles sobre hombre capturado en Bogotá por abuso sexual a un niño

El caso continúa bajo investigación de las autoridades, que buscan determinar qué ocurrió dentro de este apartamento de renta corta. Sin embargo, ya se han conocido algunos avances del proceso judicial.

El periódico El Tiempo reveló que el menor de 7 años que habría sido víctima de abuso ya entregó su testimonio.

“El menor indica que él se pone furioso por lo de un juguete y que lo único que hace el señor, al que se refiere como ‘padre’, es sacarlo al balcón a calmarlo”, le dijo una fuente reservada al medio de comunicación.

Uno de los puntos clave para el avance de la investigación serán los resultados de los exámenes periciales practicados ayer a los tres menores, luego de que fueran trasladados a un centro de salud en Bogotá. Estas evaluaciones serán determinantes para establecer qué ocurrió.

Según explicó El Tiempo, una vez Medicina Legal entregue las conclusiones de los exámenes, estas serán remitidas al fiscal encargado del caso, quien deberá valorar toda la evidencia recopilada. Con base en ese análisis se definirá si Gail queda en libertad o si continúa privado de la libertad.

De igual manera, mientras se esclarecen los hechos, los menores de 5, 7 y 15 años permanecerán bajo protección institucional.

Por ahora, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en un comunicado publicado este lunes, invitó a los ciudadanos usuarios de redes sociales “a actuar con responsabilidad frente a la información relacionada con este caso”.

La entidad pidió permitir que las autoridades adelanten las investigaciones correspondientes y, además, hizo un llamado “a no compartir imágenes, videos, datos personales o cualquier contenido que permita la identificación de los niños”.

Siga leyendo: Capturan en EE. UU. a estadounidense vinculado a explotación sexual infantil en Medellín

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