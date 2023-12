Desde 1994, es decir, hace ya casi 30 años, la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Carlos Gaviria, despenalizó el consumo de dosis mínima. Pero desde entonces, y hasta hoy, cada gobierno ha tenido su debate sobre hasta dónde se permite o hasta dónde no a los ciudadanos portar y consumir sustancias alucinógenas.

Por otro lado, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aclaró que el Decreto 2114 “lo único que hace es derogar una sanción de multa que había puesto el gobierno anterior para el porte de dosis personal”. Y agregó que no se “elimina la prohibición de comercio, ni de tráfico ni de microtráfico, ni ningún comercio de drogas. Eso sigue severamente prohibido por la ley colombiana. No nos llamemos a engaños”.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro aclaró rápidamente que toda norma que penaliza comercializar drogas ilícitas y narcotráfico sigue vigente. “Al derogar las multas y el raqueteo que conlleva, la llevada al CAI y en muchos casos el golpe, la extorsión e incluso el abuso de mujeres cesan” y “podemos hablar de paz al barrio”, escribió Petro en la red social X. Y agregó que el Estado deja de “ejercer una persecución insensata contra los jóvenes de los que se sospecha son consumidores solo por ser jóvenes; la mayoría no son consumidores”.

Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, dijo sobre esta decisión: “Lo que hizo el Gobierno Nacional a través del nuevo decreto es derogar la facultad que se le había dado a la Policía Nacional y que es apenas consecuente con el hecho de que en Colombia es legal el porte de sustancias estupefacientes cuando se trata de fines exclusivamente de consumo, la prohibición se relaciona con la compra, venta y distribución de droga. Los consumidores pueden desplazarse portando este tipo de sustancias. En absoluto se modifican las funciones de la Policía, a partir de ahora la institución debe enfocarse no en el consumidor que ejerce su derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino en las ollas de microtráfico, el expendedor y en las personas que trafican drogas”.

Y es que en los últimos cuatro gobiernos cada presidente le ha dado su propia interpretación a las normas sobre consumo de drogas, según en la orilla ideológica en que esté plantado. Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque trataron de penalizar a los consumidores, mientras que Juan Manuel Santos y ahora Gustavo Petro se apegan a que los consumidores no pueden ser tratados como delincuentes.

Sin embargo, volvió a intervenir la Corte Constitucional, en 2012, interpretó la norma y dijo que la dosis personal se mantenía despenalizada y que el consumo de drogas seguía entendiéndose como el derecho al libre desarrollo de la personalidad. La Corte Suprema también ha dejado claro que la dosis mínima no está penalizada.

Justo el presidente Petro en sus precisiones abogó por la juventud: “Esa guerra contra la juventud ha terminado. La policía debe lograr acabar las desconfianzas barriales con la juventud y centrarse en lo que la ley prohíbe. Capturar al capo, al lavador de dólares, y capturar a los delincuentes que azotan a la ciudadanía. La juventud del barrio no es el enemigo, es la Nación futura (...) En otro mensaje de X, el jefe de Estado subrayó: “Ojo, no se deje engañar por los desinformadores. Lo único que ha hecho el Gobierno es derogar la multa por porte de dosis personal porque así lo indicaron las cortes”.

También la representante Jénnifer Pedraza escribió en sus redes sociales: “Basta con leer las consideraciones del decreto para ver que no hay ninguna legalización ni promoción de las drogas. De acuerdo con una postura jurisprudencial extensa de la Corte Constitucional, sencillamente se deroga un decreto que criminalizaba una libertad individual protegida por la constitución”.

Por otro lado, la congresista del Pacto Histórico María Del Mar Pizarro se plegó a la Casa de Nariño: “La Policía todavía tiene todas las facultades para perseguir y combatir el narcotráfico y el microtráfico. Pero decir que ahora se permite comercializar drogas es mentira. Hay que recordar que el porte y consumo de sustancias psicoactivas no es un delito para la dosis mínima, así a muchos no les guste. De nada sirve perseguir al consumidor. ¿Qué más evidencia que la guerra fallida de las drogas?”.

Ahora bien, aunque el decreto llama a la policía a no perseguir a los consumidores, cada municipio determina si aprueba el consumo en parques. Y sobre este tema ya habló el alcalde entrante de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, quien fuera pastor de una iglesia evangélica, donde hay una oposición férrea en contra de las drogas.

Solo basta darse una vuelta por los parques de Medellín para darse cuenta de que el consumo sigue en las calles, que los operativos policiales que se centran en los consumidores no funcionan y que la política contra las drogas se ha agotado, al menos en su mirada humana.

Y es que, aunque el decreto no habla de permitir el microtráfico, para la oposición hay una línea roja porque asumen que será más fácil la venta si no rebusca entre los consumidores al vendedor. Quizá en este punto cobra relevancia el caso con el que empezamos este texto: ¿quién tiene 19 bolsitas con cocaína?

Paréntesis: las diferentes visiones de los mandatarios colombianos frente a la dosis mínima

Gustavo Petro quiere garantizar las libertades individuales

Su apuesta es enfocarse en la persecución de los grandes capos de la droga y los jíbaros, y no en los consumidores, a quien defiende que se le deben respetar sus libertades individuales. Por esa razón, derogó el decreto que firmó Iván Duque, su antecesor que permitía que la Policía incautara incluso la dosis mínima a los consumidores. La política antidroga de Petro busca además proteger a los cocaleros frenando incluso la erradicación forzada, lo que se ha traducido en un rezago en términos de erradicación de cultivos de coca, según él, con el objetivo de enfocarse en la incautación de grandes cargamemos de cocaína.

Iván Duque dio aval a la Policía para incautar dosis mínima

Cuando llegó al poder le presentó al país su política contra las drogas que denominó “Ruta Futuro”. Se concentraba en cinco puntos claves: atacar el consumo, la disponibilidad y producción de la droga, las estructuras criminales y el lavado de activos. Dejó claro estar en contra del consumo en cualquier cantidad, incluyendo la dosis personal, pese a que está protegida por la Constitución. En 2018 firmó el decreto que prohibía el porte de la dosis mínima y le daba facultades a la Policía a realizar procedimientos para incautar droga así fuera en dosis mínimas, mismo decreto que tumbó Petro el 7 de diciembre.

Juan Manuel Santos quería desestigmatizar a los consumidores

En el contexto de los diálogos con las Farc, el expresidente flexibilizó la mano dura de Uribe, su antecesor, y apostó por enmarcar su política antidrogas dentro de un contexto de derechos humanos, que tenía la intención de dejar de victimizar a los consumidores de drogas. Su idea era que la sociedad no estigmatizara a los consumidores de drogas y se implantara el tratamiento obligatorio para los consumidores de drogas. Tras dejar la Presidencia, Santos aseguró que no es imposible legalizar la cocaína en el mundo, y que no hay que “pedirle permiso” al gobierno de los Estados Unidos.

Propuso castigar la dosis mínima, garantizada por la ley

Su enfoque fue prohibicionista y con un proyecto de reforma constitucional hizo que se echara para atrás una decisión de la Corte Constitucional, que en 1994 había derogado una norma que penalizaba a los consumidores. A lo largo de su carrera política, Uribe Vélez dejó claro que la penalización de la dosis personal era una de sus prioridades y esto quedó en evidencia en las cinco veces que propuso al Congreso proyectos para penalizar el consumo. Esta apuesta, que no prosperó, tenía la intención de “solucionar el tráfico y microtráfico de estupefacientes en Colombia” pasando por encima del consumidor.